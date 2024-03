Saiu o resultado do Produto Interno Bruto (PIB) do Ceará no ano de 2023 e ele exige algumas análises para não ficarmos na superfície fria que leve à comemoração vazia de uma parte ou à crítica negativa interessada de uma outra, considerado o lado político em que esteja cada uma. Primeiro o dado objetivo: houve, no período, um crescimento de 2,42%. Um pouco abaixo, portanto, dos 2,9% registrados no plano nacional, o que é, em si, fator de preocupação.

A questão é que precisamos de uma performance sempre acima da média nacional para, numa perspectiva de anos ou décadas, ampliarmos nossa participação no PIB do País, que segue numa faixa inexpressiva de 1,9%. Quando acontece, como agora, de ficarmos abaixo, sequer acompanhando o ritmo geral, entende-se que o período deve ser analisado numa perspectiva de preocupação, buscando entender as razões e agindo, a partir de medidas concretas, para reverter o quadro.

Como dito, inicialmente, há necessidade de um mergulho mais consequente nos dados para entendê-los e tomar as decisões de futuro que a situação vier a exigir. É preciso compreender, por exemplo, as razões de a performance abaixo do esperado estar justificado por um desempenho ruim do setor agropecuário, exatamente aquele que é responsável pelo comemorado crescimento do PIB nacional. Recuamos 6,4% no período, enquanto o País experimentava uma alta na produção de extraordinários 15,1%, diferença de ritmo que precisa ser analisada para gerar as consequências corretas.

Também parece importante localizar aspectos bastante favoráveis do que foi anunciado em relação ao comportamento da economia cearense no difícil ano de 2023, marcado por incertezas internas devido ao cenário político instável e por um quadro geopolítico impactado por guerras e conflitos que terminam por infuenciar nos negócios gloais. Portanto, mesmo que os fatos tenham sido registrados à distância do nosso território, o País também sofreu as consequências.

É alentador, para citar um ponto do que foi anunciado, que os setores de serviço e indústria, que geram muitos empregos, tenham demonstrado muito vigor na economia cearense, ao ponto de compensarem o mau desempenho na agropecuária. Como outro ponto a destacar cite-se o fato de o quarto trimestre do ano passado apresentar os melhores indicadores do ano e indicarem sinais de recuperação inclusive na atividade do setor agrícola.

O correto diante do quadro, enfim, é fazer uma análise cuidadosa da informação que os números embutem e tomar as melhores decisões a partir disso. A realidade do Ceará, ainda dura apesar dos últimos anos marcados pelo equilíbrio fiscal e uma atitude cuidadosa dos governos em relação às contas públicas, exige uma persistência coerente para ampliar nossa participação no PIB nacional e fortalecer a economia como forma de melhorar a qualidade de vida de sua população. n