O Supremo Tribunal Federal (STF) tornou público o relatório da Polícia Federal (PF), apontando os mandantes do assassínio de Marielle Franco e Anderson Gomes. Em pleno domingo foi desencadeada uma grande operação, autorizada pelo STF, com mandados de prisão, buscas e apreensão em

diversos endereços.

Contribuiu para que a PF chegasse a esse termo a colaboração premiada do ex-sargento da Polícia Militar Ronnie Lessa, assassino confesso da então vereadora (Psol-RJ) e seu motorista. A revelação vem no mês em que o crime completa seis anos. Apesar do tempo, a atrocidade — de grande repercussão internacional — não caiu no esquecimento, com acompanhamento da imprensa e pressão da sociedade para que o caso fosse resolvido.

Foram presos o deputado federal Chiquinho Brazão (União Brasil-RJ) e seu irmão, Domingos Brazão, conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. Também foi detido Rivaldo Barbosa, ex-chefe da Polícia Civil do Rio, que teria planejado o crime com os irmãos Brazão. Outro delegado, Giniton Lages, encarregado do caso logo após os homicídios, foi afastado das funções públicas.

A revelação sobre Rivaldo foi um choque para a família de Marielle, que confiava no delegado, ao ponto de ter recusado a federalização do caso. A Polícia Federal passou a agir somente em 2023 — no início do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva —, quando, por iniciativa do então ministro da Justiça, Flávio Dino, a PF iniciou investigações, dando prioridade à elucidação do crime.

Durante muito tempo, a pergunta que repercutiu foi "quem matou Marielle?; depois "quem mandou matar Marielle?" As duas perguntas foram respondidas pelas investigações. Mas ainda é preciso conhecer com mais profundidade "por que mandaram matar Marielle?"

Uma parte da resposta veio do diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, dizendo ser preciso avaliar o contexto. Segundo as investigações, um dos motivos do crime seria a atuação de Marielle, em confronto com os negócios irregulares de milícias, em loteamentos e empreendimentos imobiliários.

É preciso também levar em consideração, como escreveu este jornal, em editorial por ocasião dos cinco anos do crime: "Marielle, uma mulher negra, era uma política em ascensão, militante feminista e das causas sociais. Esse tipo de ativismo costuma despertar a ira de setores reacionários e agressivos, que atuam nas franjas e no submundo da política".

O fato é que essa investigação da Polícia Federal reafirma uma realidade de conhecimento geral. A política no Rio está contaminada por organizações criminosas, que colonizam suas instituições, e "governam", pelo terror, amplas áreas, desafiando o Estado Democrático de Direito. Para superar esse problema, torna-se urgente a unidade entre todos que se horrorizam com essa disfuncionalidade criminosa, acima das eventuais divergências políticas e partidárias. Seria uma maneira de honrar a memória de Marielle e Anderson. n