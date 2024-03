Termina nesta segunda-feira, 25, o processo de inscrições dos candidatos às eleições na Venezuela, marcadas para o dia 28 de junho deste ano. O processo eleitoral venezuelano deveria estar transcorrendo segundo o Acordo de Barbados, fechado em outubro de 2023, mediado pela Noruega, entre o governo de Nicolás Maduro e a oposição daquele país. O Brasil e muitos outros países, entre eles os Estados Unidos, apoiaram a iniciativa que prometia instaurar "eleições livres" na Venezuela.

No entanto, práticas que abrem possibilidades para severos questionamentos quanto aos interesses reais de Maduro de enfrentar, de fato, uma oposição nas urnas, como em outros momentos, se repetem no país vizinho. A principal opositora do regime venezuelano, Maria Corina Machado, venceu as primárias da oposição com 90% dos votos, mesmo inabilitada de concorrer às eleições presidenciais por 15 anos pelo Tribunal Supremo de Justiça - de maioria chavista.

Na última sexta-feira, Corina Machado viu suas chances de tentar conseguir judicialmente participar do pleito ruir por completo após a prisão de nove líderes do seu partido, Vem Venezuela. O partido foi acusado, pelo governo de Maduro, de planejar "supostas ações desestabilizadoras" no país.

Ela indicou Corina Yoris, professora universitária e filósofa para concorrer pela oposição contra Maduro, que está no poder desde 2012 quando, vice-presidente, assumiu o governo venezuelano em virtude da doença do ex-presidente Hugo Chávez. No ano seguinte, após a morte de Chávez, Maduro convocou novas eleições, venceu o pleito e todos os demais que ocorreram até hoje no país. Uma das práticas do governo Maduro é encarcerar opositores ou inabilitá-los eleitoralmente.

De acordo com dados da Agência da ONU para Refugiados (Acnur), as crises econômica e política da Venezuela expulsaram entre os anos de 2014 e 2023, cerca de 5,4 milhões de cidadãos venezuelanos. O Brasil já recebeu 10% desse contingente, um número recorde de imigrantes do país vizinho. Os venezuelanos têm fugido também para Argentina, Chile, Colômbia, México e Peru.

Certamente que apenas o processo eleitoral de um país não garante que há uma democracia em curso. Aliás, novos processos de governos com aspectos ditatoriais fazem uso de eleições na atualidade, como explicou a filósofa húngara Ágnes Heller, morta em 2018, aos 89 anos. Para ela, as democracias iliberais assumem práticas democráticas, com eleições periódicas que garantem larga vantagem para candidatos únicos que permanecem no poder, além do controle do sistema jurídico, a fim de encobrir regimes antidemocráticos.

Apesar da boa vontade que o Brasil, especialmente o presidente Luís Inácio Lula da Silva, tem demonstrado com a Venezuela e seu presidente Nicolás Maduro, está claro que há um erro quando o governo brasileiro apoia sem ressalvas um regime que não demonstra ter nenhum apreço pela democracia. n