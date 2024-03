O 1.º Relatório de Transparência Salarial e de Critérios Remuneratórios foi divulgado na segunda-feira pelo Ministério das Mulheres e pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Na pesquisa, observa-se que as mulheres ficam em desvantagem quanto ao salário que recebem exercendo a mesma função que os homens. Essa desvantagem, relativa à remuneração, pode ser observada em todos os estudos a respeito da situação das mulheres, em qualquer setor da vida social ou econômica.

Os dados mostram que no Brasil, em média, as mulheres recebem 19,4% a menos em comparação com a remuneração dos homens. Em alguns recortes, como em cargos de direção ou gerência, a diferença chega a 25,2%. Ou seja, quando a mulher ascende em seu ambiente de trabalho, aumenta a diferença salarial com seus colegas homens. Em relação às mulheres negras, além de se encontrarem em menor número no mercado de trabalho, elas têm renda ainda mais desigual. Observa-se, portanto, a existência de camadas de discriminação atingindo mais fortemente alguns segmentos ainda mais vulneráveis entre as mulheres.

No Ceará, essa diferença é de 13,4%, o sexto estado menos desigual do Brasil. Os profissionais do sexo masculino recebem em média R$ 3.056,66; para as mulheres o valor é de R$ 2.647,96. A remuneração média geral no mercado de trabalho cearense, considerando ambos os sexos, é de R$ 2.895, bem abaixo da média nacional de R$ 4.472,13. Ou seja, pode-se considerar um ponto positivo que a diferença salarial entre homens e mulheres no Ceará esteja abaixo da média nacional. Porém, é preciso registrar que, na média geral, os proventos no Ceará estão bem abaixo da média do País.

A exigência de as empresas apresentarem dados sobre política remuneratória, a cada seis meses, consta da lei 14.611/2023, conhecida como Lei da Igualdade Salarial entre Homens e Mulheres, sancionada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, no fim do ano passado. Se houver inconformidade, enão for corrigida, a empresa fica sujeita a multa, que pode chegar a 100 salários mínimos.

A da Lei da Igualdade Salarial foi aprovada sob críticas, que sempre se repetem contra legislações que trazem avanços sociais. Os setores mais conservadores, no caso, argumentam que as diferenças entre homens e mulheres são "naturais" e que a vantagem masculina acontece pela maior disponibilidade dos homens para o trabalho. Esse argumento tem um equívoco de princípio, pois pressupõe que os cuidados, com a casa e com os filhos, é uma atribuição essencialmente feminina, o que é inadmissível nos dias atuais.

Além de fazer justiça com as mulheres, as empresas também vão obter benefícios com a nova lei. A inclusão e a diversidade incentivam a criatividade, motivam os funcionários e aumentam a produtividade das empresas. E isso restará provado quando a diferença salarial entre homens e mulheres estiver superada. n