Causou polêmica a ata da mais recente reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central, afirmando que a queda no desemprego e o aumento dos salários traziam o risco de aumento da inflação, por isso poderia ser interrompida a redução da taxa Selic. O documento é da última reunião do Copom, que decidiu mais uma vez pelo corte de 0,50 ponto percentual na Selic, a taxa de juros básica da economia. O percentual caiu de 11,25% para 10,75%, o menor patamar desde fevereiro de 2022. A decisão foi unânime no comitê.

No entanto, para os economistas que interpretam as atas do Copom, o Banco Central (BC) enviou sinais de que tornará a fazer um corte de 0,5% na próxima reunião, em maio, sem comprometer-se com a redução da taxa de juros para além dessa data, como vinha indicando. Manter o índice elevado seria uma forma de combater o possível aumento da inflação que adviria do aquecimento do mercado de trabalho, com o consequente aumento de renda dos trabalhadores.

Outros economistas, com avaliações no mesmo sentido, já faziam referência ao crescimento econômico, antes da ata mais recente do Copom, alertando para a possibilidade de o crescimento da economia provocar aumento dos índices inflacionários. E o fato é que os resultados positivos da economia tem o condão de "surpreender" analistas do mercado a cada divulgação do índice do Produto Interno Bruto (PIB).

O Brasil gerou saldo positivo de 306 mil postos de trabalho, com carteira assinada, no mês de fevereiro, segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged). O número mostra aumento de 21,2% comparado ao mesmo período de 2023, quando foram criadas 252 mil vagas de trabalho. O resultado ficou bem acima do que previam analistas econômicos, que projetavam 236 mil postos. O Ceará também foi beneficiado com aumento da empregabilidade, tendo obtido o segundo melhor resultado do Nordeste, gerando 6.249 empregos formais, atrás apenas da Bahia (6.249) e Pernambuco (2.145).

Durante a divulgação dos dados do Caged, pelo Ministério do Trabalho e Emprego, o titular da pasta, Luiz Marinho, respondeu duramente quando perguntado sobre a ata do Copom, que fez referência a um mercado de trabalho "mais apertado", que poderia impactar a inflação. O ministro respondeu mandando um recado para o Banco Central. Disse haver dois modos de controlar a inflação: uma fórmula "burra", que seria o aumento dos juros e corte de créditos; e o "jeito inteligente", aumentando a oferta de produtos.

Mesmo sem entrar no debate de como manter a inflação dentro da meta, parece muito claro haver uma contradição insanável na teoria de que o crescimento econômico e o aumento de empregos, ao invés de ser boa é uma má notícia. Pensar dessa forma seria condenar milhares de trabalhadores ao desemprego e aos baixos salários. Portanto, como também disse o ministro, a situação carece de mais estudos de modo a superar esse falso dilema. n