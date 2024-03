Nos dias que correm, a sensação de insegurança está disseminada por todo o País, o que pode ser observado de forma empírica por qualquer pessoa. Basta perguntar, em uma roda de amigos, para receber resposta que, praticamente todos, ou já foram assaltados ou conhecem alguém que já passou por essa desagradável e perigosa experiência. Essa situação angustiante atinge a saúde psíquica das pessoas, que ficam com medo de transitar nas ruas.

Mesmo entendendo que a sensação de insegurança pode estar descolada dos dados de criminalidade, esse não é o caso do Brasil, pois os índices de furto, roubo e homicídios são muito altos. Segundo dados divulgados pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), o número de assaltos no País é pelo menos duas vezes maior do que a média mundial.

Quanto aos homicídios, a Organização das Nações Unidas (ONU) registrou no seu relatório mais recente 47.722 ocorrências (2021), com 22,38 mortes a cada 100 mil habitantes. A média mundial é de 5,8 assassinatos por 100 mil habitantes. Portanto, nesse quesito, o índice no Brasil é quase quatro vezes maior em relação ao registro mundial. Assim, há de se lembrar que a insegurança também é real, sendo o provável gatilho para que as pessoas se sintam desprotegidas.

Mas, se a consulta entre conhecidos não tem valor científico para medir a sensação negativa das pessoas em relação à falta de segurança, uma pesquisa do instituto Datafolha comprova essa realidade, presente no cotidiano de milhões de brasileiros.

Conforme divulgou o jornal Folha de S.Paulo, 39% responderam que sentem "muita insegurança" ao caminhar durante a noite nas cidades brasileiras, uma a quatro a cada 10 pessoas. Os que dizem ter "um pouco de insegurança" são 26%. Somando os que responderam ter algum grau de insegurança, o resultado chega a 65%, dois de cada três brasileiros. Na região Nordeste, 36% afirmaram que se sentem muito inseguros; outros 29% declararam ter um pouco de insegurança. No total, são 65% aqueles com algum grau de insegurança, equivalente à média nacional.

Tanto nas informações relativas aos crimes, quanto as relacionadas à sensação de insegurança, os números se apresentam dramáticos. É um quadro que deveria merecer mais atenção das autoridades de segurança pública, governos federal, estaduais e prefeituras, pois tende a piorar.

O temor de andar pelas ruas não atinge apenas os que precisam transitar à noite. É de se observar que esse medo alcança também as pessoas que têm de sair durante o dia, pelo risco de serem roubadas. Essa condição prejudica principalmente os trabalhadores das periferias, que têm de levantar cedo para chegar aos terminais de ônibus, em um horário em que as ruas estão relativamente vazias, o que facilita a atuação dos assaltantes. n