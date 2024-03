A Páscoa é considerada a festa mais importante para o cristianismo. A representação da ressurreição de Jesus Cristo, o filho de Deus, anima as esperanças dos que creem na vitória da vida sobre a morte. Mesmo para os que não acreditam no significado religioso, a data é geralmente um encontro de pessoas das famílias e demais pessoas queridas com o fim de confraternização.

A data, que é móvel, é comemorada no primeiro domingo após o equinócio da primavera. A origem é bem antiga e mais velha para os judeus do que mesmo para os cristãos. Pela tradição judaica, a Páscoa ocorre em memória da libertação do povo hebreu da escravidão no Egito. Não é uma tarefa fácil precisar datas, visto que os registros arqueológicos são escassos. É possível, no entanto, situar o período de escravidão próximo ao século 13 antes de Cristo.

O livro do Êxodo, na Bíblia, é tradicionalmente atribuído a Moisés. Ele, que é o segundo no Antigo Testamento, relata o período da escravidão dos hebreus, a saída do povo do Egito e a peregrinação rumo a Canaã, que é chamada de "Terra Prometida". Há muitas passagens que contam o sofrimento do povo a partir do jugo egípcio.

Este é também um significado da Páscoa - a saída da escravidão para a busca da liberdade. Assim, é possível compreender o termo hebraico "Pessach", entendido como saída, esperança, passagem.

Para os cristãos, a Páscoa tem um sentido diferente da crença judaica, por mais que ambos tenham uma ligação. Na época de Jesus, ele era o perseguido, tanto que foi condenado à morte e crucificado. A cruz se tornou um símbolo do sofrimento de Cristo. Isso ocorreu em uma sexta-feira, chamada Sexta-Feira Santa ou Sexta-Feira da Paixão. Pelo relato bíblico, Jesus ressuscitou no domingo posterior, três dias após a sua crucificação.

Pela fé cristã, há o entendimento de que a morte de Jesus foi um sacrifício voluntário com a finalidade de salvar a humanidade dos pecados. Por meio desse sacrifício de Jesus, a humanidade pôde, enfim, ter outra chance.

De todo modo, é uma celebração que, independentemente de crenças religiosas, ajuda a congregar e a refletir sobre humildade, esperança e amor. Na missa de quinta-feira, nos rituais da Semana Santana, o papa Francisco rompeu uma tradição de Páscoa, ao, pela primeira vez, lavar os pés apenas de mulheres. Em uma prisão em Roma, o pontífice de 87 anos, na cadeira de rodas, lavou os pés de 12 mulheres, relembrando o ato de Jesus Cristo com os discípulos na noite anterior à sua morte.

O gesto histórico, que levou às lágrimas muitas das mulheres, diz muito sobre compaixão, humildade e serviço. O papa Francisco tem celebrado a Missa do Lava-Pés com presidiários, refugiados e pessoas com deficiência.

Que a humanidade possa celebrar esta data pensando no que pode fazer a fim de praticar o serviço em função do outro. Feliz Páscoa!. n