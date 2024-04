Talvez seja esta a maior dentre todas as incoerências do mundo: desperdício e fome. Uma tragédia global, e mais um dos sinais de fracasso da humanidade, que em pleno século XXI ainda vê cerca de 783 milhões de pessoas passando fome no planeta, números divulgados pela Organização das Nações Unidas (ONU) em seu mais recente estudo sobre o tema, denominado Relatório do Índice de Desperdício Alimentar de 2024 para o Meio Ambiente. Os dados comprometem qualquer possibilidade de erradicar a fome e a desnutrição nos próximos seis anos, objetivo traçado pela organização.

Antes da pandemia de Covid-19, eram cerca de 613 milhões de pessoas convivendo com a fome - informação de 2019. Quatro anos depois, o incremento no absurdo cenário foi de 160 milhões de seres humanos sem o mínimo necessário, situação indicativa da impossibilidade de alcance do respectivo objetivo de desenvolvimento sustentável, meta da ONU, junto à comunidade internacional, que então estipulava a "fome zero" até 2030.

A tristeza da fome contrasta com o enorme desperdício diário de alimentos, detalhado no mesmo relatório citado no parágrafo inicial. São mais de um bilhão de refeições descartadas todos os dias, um escárnio, o equivalente a um quinto do que está disponível para o consumo. De acordo com a ONU, famílias, restaurantes e a indústria de serviços alimentares são os principais responsáveis. As famílias representam 60% da origem do desperdício. Outros 28% ficam na conta do setor de serviço de alimentação e os demais 12% guardam relação direta com o varejo, ou seja, lojas, mercados e restaurantes.

Em relação ao Brasil, ainda são 20 milhões de pessoas, de acordo com dados de 2023 do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS), que não têm o que comer. O número caiu - porque eram cerca de 30 milhões em 2022 - mas continua assustador. Enquanto isso, o desperdício por aqui é também enorme. Consulta da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), do final de 2023, identificou que oito em cada 10 brasileiros confessaram ter jogado alimentos no lixo em julho do ano passado, algo alarmante.

O estudo mostra que a desatenção (esquecimento na geladeira, por exemplo) e alguns péssimos hábitos dos consumidores brasileiros (não comer comida visualmente imperfeita, mas em boas condições, como outro exemplo) fazem parte da rotina dos lares nacionais. Para piorar, o desperdício fica ainda mais grave quanto mais jovem e maior a renda da população, mostrando falta de educação e consciência diante de uma realidade extremamente cruel de insegurança alimentar. Já pelo lado varejo, não há preocupação efetiva para aproveitamento da comida que vai ser jogada fora todos os dias, assim como não há vontade política real para resolver um problema tão grave. A situação é muito delicada. n