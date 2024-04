Supremo derruba tese do "poder moderador"

Sete ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) já votaram contra a interpretação que as Forças Armadas podem exercer "poder moderador", pairando acima dos três poderes da República. Assim, firmou-se o entendimento de que é proibido às Forças Armadas a intervenção no Executivo, no Legislativo e no Judiciário, mesmo havendo conflito entre eles. Tudo indica que a posição será unânime entre os 11 magistrados, o que poderá ser verificado no decorrer da votação no plenário virtual, que se encerra no dia oito deste mês.

O processo sob análise foi iniciativa do Partido Democrático Trabalhista (PDT), questionando a respeito dos limites constitucionais das Forças Armadas. Pode soar estranho a qualquer um — que não tenha acompanhado os últimos acontecimentos no Brasil —, que a Suprema Corte tenha de se reunir para reiterar o óbvio para qualquer pessoa dotada de um mínimo de razoabilidade.

A hipótese de que as Forças Armadas teriam esse papel disseminou-se a partir da interpretação equivocada do artigo 142 da Constituição de 1988, que estabelece seguinte: "As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República, e destinam-se à defesa da Pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem".

No período do governo anterior, setores da direita e conservadores insistiam na tese de que o artigo 142 autorizava a intervenção das Forças Armadas para interromper o processo democrático, sob a alegação de repor a "lei e a ordem", uma excrescência. Ainda mais em uma Constituição votada ao fim do período da ditadura militar, portanto ciosa da necessidade de preservar a nascente democracia de arroubos autoritários.

Na reunião ministerial de abril de 2020, cuja gravação tornou-se pública por determinação do STF, Jair Bolsonaro, então presidente da República, citou o artigo 142 dizendo que, como chefe do Executivo, ele poderia convocar as Forças Armadas para "restabelecer a ordem". Partidários de Bolsonaro realizaram dezenas de atos reivindicando uma "intervenção militar constitucional", como se isso fosse possível.

No voto dos ministros também ficou registrado que eles se manifestaram sobre o que era evidente. O relator, Luiz Fux, afirmou que "inexiste no sistema constitucional brasileiro" a função de "poder moderador". Luís Roberto Barroso classificou a tese como "terraplanismo constitucional". Gilmar Mendes disse reafirmava o que era indubitável: "A hermenêutica da baioneta não cabe na Constituição".

Mesmo assim, a mentira prosperou. Por isso, faria bem o Congresso Nacional se aprovasse uma PEC para eliminar de vez possíveis ambiguidades do artigo 142, que estimulam interpretações esdrúxulas. n