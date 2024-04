A Transnordestina e a popularidade de Lula

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) esteve ontem no Ceará para visitar obras da ferrovia Transnordestina, anunciar mais investimentos e assinar ordens de serviço relativas à transposição das águas do rio São Francisco. A comitiva esteve na cidade de Iguatu, no distrito de Suassurana, para visitar um dos canteiros de obras da ferrovia. Acompanharam Lula o governador do Ceará, Elmano de Freitas, cinco ministros de Estado, deputados, prefeitos e secretários.

Durante a cerimônia, foi assinada a ordem de serviço para a construção do ramal do Salgado, obra da transposição do rio São Francisco, que vai beneficiar com água 4,7 milhões de pessoas em 54 cidades cearenses.

As obras da ferrovia começaram em 2006, no primeiro governo Lula, com objetivo de interligar municípios do Ceará, do Piauí e de Pernambuco. A estimativa inicial para a conclusão da obra era até 2010, prazo que foi estendido para o ano de 2029.

Entretanto, em discurso, o presidente comentou sobre os diversos atrasos da obra, afirmando que pretende concluí-la em 2026, ainda em seu atual mandato, ou no primeiro semestre de 2027, quando ele poderá ou não estar na Presidência.

Após ter concluído o ano de 2023 com visita a 24 países em cinco continentes, passando 62 dias fora do Brasil, Lula resolveu resgatar as viagens internas. As razões para a retomada podem estar na queda de sua popularidade e na proximidade das eleições para as prefeituras, que serão definidoras para 2026, quando estará em pauta a eleição presidencial.

O aumento no número de eleitores que desaprovam o governo Lula, além do efeito "polarização", é atribuído, pelo círculo próximo ao presidente, ao fato de o Palácio do Planalto não saber capitalizar os bons indicadores econômicos e sociais produzidos pelo governo. Uma parte dessa dificuldade de comunicação estaria na falta de habilidade em manejar as redes sociais, o que a oposição faz com bastante competência.

É bom possível que, olhando em volta, a conclusão a que devem chegar os conselheiros do presidente é que o melhor comunicador do governo, aquele que consegue mais empatia popular, é o próprio Lula. Portanto, é preciso fazê-lo movimentar-se.

No Ceará, Lula deve se sentir mais tranquilo, pois sua popularidade se mantém alta. Porém pode haver outra preocupação. Deve saber que o PT cearense está de "pernas para o ar", como descreveu na coluna Vertical, no O POVO, o jornalista Carlos Mazza. Em Fortaleza e em Iguatu existe impasse entre "petistas históricos" e recém-filiados, que disputam o direito de representar o partido nas eleições municipais. Cada eleição para prefeito, principalmente nas capitais, será determinante com vistas a 2026. A lembrar que Lula é um petista histórico, porém pragmático. n