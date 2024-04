Nordeste quer isonomia na negociação da dívida

Os nove governadores do Nordeste reuniram-se no Palácio do Planalto, em Brasília, com três dos principais ministros da equipe do presidente Luiz Inácio Lula da Silva: Fernando Haddad (Fazenda), Rui Costa (Casa Civil) e Alexandre Padilha (Relações Institucionais), conforme reportagem publicada na edição de ontem. A reunião tratou de medidas para reduzir o peso da dívida nas finanças dos estados, que se agravaram com perdas oriundas da redução do Imposto sobre Circulação de Mercadorias (ICMS), em vigor há dois anos.

A decisão de reduzir a incidência do ICMS foi tomada em 2022, pelo então presidente Jair Bolsonaro, na tentativa de reduzir a sua impopularidade nas vésperas das eleições. Segundo calculou na época o Comitê Nacional dos Secretários de Fazenda dos Estados e do Distrito Federal (Comsefaz), os estados perderam R$ 100 bilhões com a redução das alíquotas que incidem sobre combustíveis, energia elétrica e telecomunicações. Em declaração à Agência Brasil, a governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra, presidente do Consórcio Nordeste, disse que a desoneração do ICMS causou um "impacto violento", provocando "redução brutal" nas receitas dos estados.

Um ponto destacado pela reportagem do O POVO mostra que os estados do Sul e Sudeste, têm algumas vantagens no que diz respeito à renegociação das dívidas com a União. "Esses estados têm o perfil de superendividamento, o que não é o caso dos estados do Nordeste, mas o Nordeste entende que temos que ter um tratamento igualitário, isonômico. Do mesmo jeito que estados do Sul e do Sudeste pleiteiam a renegociação dessas dívidas, os estados do Nordeste têm outras dificuldades, que vão desde a dificuldade em pagar o custeio até a capacidade de investimentos", lembrou Fátima Bezerra.

Os governadores nordestinos apresentaram três propostas aos ministros: aprovação da PEC 51/2019, sobre como tratar os fundos de participação dos estados (FPE) e dos municípios (FPM); parcelamento previdenciários e limitação dos precatórios; e alongamento das dívidas bancárias. Segundo o governador do Piauí, Rafael Fonteles, as proposições "não afetam o resultado primário no curto prazo da União. Foi tudo pensado para cumprir a meta fiscal. Portanto, as propostas são soluções que ajudam os entes da federação, especialmente do Nordeste, sem comprometer o desafio da União de déficit zero no curto prazo".

O ministro Fernando Haddad ficou de estudar o assunto e disse que dará uma resposta até o fim deste mês, quando poderá ocorrer outro encontro para dar continuidade ao assunto. É importante ressaltar que os governadores do Nordeste nada mais pedem do que o mesmo tratamento dispensado a outros estados. Lembrando que manter as contas em dia, como fazem os governadores do Nordeste, devia ser merecedor de incentivo e não o contrário. n