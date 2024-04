Feliz dia, jornalista!

Celebrar o Dia do Jornalista, neste 7 de abril, é relembrar o compromisso com a verdade e com a qualidade da informação. É também, e sobretudo, uma oportunidade para se refletir acerca da defesa da liberdade de imprensa, pilar necessário e fundamental à manutenção da democracia e de seus princípios. É um momento para apoiar o trabalho jornalístico e repudiar, sempre e cada vez mais, as agressões contra jornalistas.

Documento divulgado no fim do mês de janeiro deste ano, o Relatório Anual de Violência Contra Jornalistas e a Liberdade de Imprensa no Brasil, da Federação Nacional dos Jornalistas (Fenaj), mostrou que houve, em 2023, uma redução considerável nos casos de violência direta contra os profissionais. A pesquisa foi realizada a partir de denúncias feitas pelas vítimas ou jornalistas a sindicatos de todo o Brasil e a partir da coleta de notícias publicadas na imprensa. Segundo os dados, houve 181 agressões de vários tipos contra profissionais de imprensa em 2023. No ano anterior, foram 376 casos registrados. Ou seja, representa uma queda pela metade de um ano para o outro. Causa, de certo modo, alívio saber que os números da violência caíram. Mas isso não deixa a classe satisfeita. O ideal é que nenhum caso de violência fosse registrado no exercício da profissão.

Pesquisa mais recente, deste mês de abril de 2024, mostrou outro dado que também precisa de análise - e cuidado: a quantidade de jornalistas agredidos fisicamente cresceu em 8% no ano passado. Foram 80 profissionais agredidos segundo a Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão (Abert).

A entidade diz acreditar que esse aumento se deve à cobertura das manifestações golpistas do dia 8 de janeiro de 2023 e dos dias seguintes, quando houve o fim dos acampamentos de apoiadores bolsonaristas em frente aos quartéis do Exército. De acordo com o presidente da Abert, Flávio Lara Resende, os maiores ataques e agressões foram feitos nesse período, no país todo, principalmente nas cidades onde havia mais acampamentos.

Esses dados, apresentados pela Abert, fazem parte do relatório Violações à Liberdade de Expressão de 2023. De acordo com o levantamento, foram 45 ocorrências e 80 profissionais agredidos. Em outro sentido, o número de ações judiciais que têm jornalistas como alvo cresceram bastante: o aumento foi de 92,31% no ano passado. Percebe-se que a censura é um dos casos que mais preocupam.

É lamentável que governos, como o do ex-presidente Jair Bolsonaro, tenham desrespeitado tanto a imprensa e seus jornalistas em uma tentativa de descredibilizar o trabalho sério da categoria e, consequentemente, pôr em xeque a liberdade de imprensa e os princípios democráticos inegociáveis.

Que estes tempos tenham acabado definitivamente e que a busca pela verdade seja o fio condutor da atividade jornalística, que hoje, especialmente, merece nosso respeito e nossa admiração.