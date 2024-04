Ataque à soberania brasileira

O bilionário Elon Musk é atualmente o terceiro homem mais rico do mundo, de acordo com a lista mais recente da revista Forbes, já foi o mais endinheirado em 2022. Com fortuna avaliada em R$ 988 bilhões, o empresário é dono de uma empresa de foguetes, a SpaceX; de uma fábrica de carros elétricos, a Tesla; e de uma das redes sociais mais acessadas do planeta, a X, antigo Twitter — afora outros negócios. Não chega a ser surpresa que um indivíduo assim se sinta meio que dono do mundo, achando-se no direito de agir acima de qualquer lei, moralidade, ética ou desconsiderando a soberania de um país para impor a sua vontade, como fez agora.

No fim de semana, escrevendo no X, Musk ameaçou reativar perfis bloqueados por decisão da Justiça e fez críticas agressivas contra o Supremo Tribunal Federal (STF), dizendo que o ministro Alexandre de Moraes "deveria renunciar ou sofrer impeachment". Arvorando-se intérprete da Lei Maior, afirmou que o ministro "traiu descaradamente e repetidamente a Constituição e o povo do Brasil", sem que se saiba quem lhe deu o direito de falar em nome dos brasileiros.

Mas creditar essa investida ao voluntarismo de Musk é um erro grave. Na verdade, é uma tática para atingir as instituições brasileiras, como ocorreu durante o período do governo de Jair Bolsonaro, de modo a provocar o caos e favorecer iniciativas golpistas. Destaque-se que o ataque de Musk tem o apoio de bolsonaristas e da extrema direita brasileira. É de se lembrar que esse segmento político não perdoa a atuação do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que, sob a presidência de Moraes, garantiu que as eleições presidenciais transcorressem de forma limpa, transparente e democrática.

Moraes contra-atacou, determinando que Elon Musk fosse incluído, como investigado, no inquérito das milícias digitais. Esse processo tramita há três anos, e analisa se grupos criminosos estariam atuando contra a democracia. O ministro também instaurou inquérito para apurar a possível participação de Musk em delitos de obstrução à Justiça, organização criminosa e incitação ao crime.

Alexandre de Moraes ainda acrescentou que a situação configura, em tese, abuso de poder econômico e flagrante instigação "de diversas condutas criminosas praticadas pelas milícias digitais investigadas, com agravamento dos riscos à segurança de integrantes do STF". O ministro reafirmou que "as redes sociais não são terra sem lei; não são terra de ninguém". Porém, até agora, é assim que elas vêm funcionando.

Que o episódio desperte o Congresso Nacional para a urgência de retomar o projeto de regulamentação das redes sociais. A continuar dessa forma, as regras continuarão a ser ditadas pelas plataformas, que põem em primeiro lugar os interesses pecuniários e políticos de seus proprietários, acima de qualquer outra consideração. n