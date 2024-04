Pancadaria entre professores: um péssimo exemplo

É constrangedora a imagem de professores da rede pública estadual engalfinhando-se em meio a uma revoada de cadeiras plásticas, atiradas como protesto na esteira de votação de proposta salarial para a categoria, na última quinta-feira, 4, no ginásio Aécio de Borba.

Sob qualquer ângulo que se analise o episódio, e sem examinar o mérito do reajuste então discutido, trata-se de fato que desmerece o papel da docência, sobretudo pela mensagem evidente que os mestres transmitem a seus alunos e alunas, qual seja, a de que a violência é mecanismo aceitável para a resolução de impasses e conflitos, seja de que natureza for.

No Ceará, exemplos desse tipo já estão prodigalizados noutros âmbitos, como o futebol, no qual a agressão entre adversários e até entre atletas se tornou corriqueira, como se viu no último sábado, 6, no encerramento do Clássico-Rei, no estádio Castelão. Foi uma desavença logo contida, mas cuja explosão, levada a cabo por jogadores, indica que não parece haver possibilidade de que o esporte celebre boas práticas e exerça uma função que é também pedagógica e de respeito a pluralidades.

Dos gramados para a assembleia geral dos professores na semana passada, a diferença é apenas de escala. Num caso como no outro, a violência é deflagrada por aqueles a quem caberia zelar por uma exemplaridade ética que jamais se limita somente aos espaços nos quais esses profissionais atuam mais diretamente, como a sala de aula. Daí a gravidade por si do tumulto em que se transformou a reunião de docentes do estado.

Mesmo admitindo-se a tensão que se dá sempre nesses momentos de negociação de vencimentos e das divergências que possam existir entre sindicalizados e sua representação política, o desfecho leva a pensar que algo vai muito mal quando esse tipo de expediente é adotado por profissionais da educação e por seus líderes.

Pelos vídeos que se replicaram por todas as redes e ganharam tristemente repercussão local e nacional, inclusive entre estudantes, pode-se ver que a truculência é generalizada, partindo de todos os lados, deixando feridos tanto entre os descontentes com o encaminhamento da proposta e o atropelo da dinâmica de votação quanto entre membros da direção da entidade de classe, alvos da chuva de objetos arremessados.

Não se pode falar, então, de evento capitaneado por uma minoria a quem se culparia facilmente pelo vexame, que mais deseduca do que qualquer outra coisa.

A responsabilidade é compartilhada entre sindicato, ao qual faltou habilidade para conduzir o processo de pactuação de consenso com a própria base, e os integrantes da rede estadual, cuja fração mais radical se impôs naquele momento, preterindo a manifestação desarmada e democrática em favor de métodos reprováveis e ineficazes, posto que não colaboram para que haja alternativa efetiva aos valores disponíveis à mesa.