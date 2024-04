Um mundo cada vez mais quente

Relatório do Serviço Copernicus de Mudanças Climáticas (C3S), mantido pela União Europeia, divulgou relatório mostrando que março deste ano foi o mês mais quente já registrado no mundo. É a décima vez consecutiva, desde junho de 2023, que o recorde relativo a cada mês é batido. A temperatura média de março foi 1,68ºC maior do que a registrada durante o período pré-industrial (1850-1900). O fato, preocupante por si, torna-se ainda pior ao se verificar que os últimos 12 meses foram os mais quentes da história, com 1,5ºC acima das médias de antes do período industrial.

No entanto, de acordo com o que registrou a plataforma de notícias DW, esse aumento de temperatura ainda não significa que o patamar 1,5°C de aumento máximo de temperatura, negociado no Acordo de Paris, já tenha sido atingido. Para essa medida são utilizadas médias de longo prazo. O limite, estabelecido no pacto de 2015, tem o objetivo de limitar o aquecimento global a um aumento máximo de 1,5°C. O objetivo é evitar consequências irreversíveis, como o colapso de ecossistemas, e para tentar manter o clima global adequado às diversas formas de vida.

Segundo registrou O POVO na edição de ontem, a vice-diretora do C3S, Samantha Burgess, considera mais preocupante o fato de grandes áreas do planeta terem enfrentado, em março, temperaturas superiores à média: da África até a Groenlândia, passando pela América do Sul e Antártica. Temperaturas máximas também foram registradas nos oceanos, com novas máximas de 21,07ºC em março, exceto nas áreas próximas aos polos. "É incrivelmente incomum", alertou Burgess.

Não resta mais dúvida entre os cientistas de que as atividades humanas são a maior causa do aquecimento global. Entre os principais poluidores estão a queima de combustíveis fósseis — derivados do petróleo, carvão mineral e gás natural — o desmatamento e a agropecuária. Portanto, não há solução para o planeta sem que se reduzam as emissões dessas fontes poluidoras, em linha com a substituição da matriz enérgica. Líderes mundiais já chegaram a essa conclusão. No entanto, existe muita dificuldade em implementar as medidas necessárias, pois, em boa parte das vezes, prevalecem os interesses de cada país, com troca de acusações sobre a responsabilidade pelo desacerto.

Em fevereiro de 2024, o C3S já havia emitido um relatório confirmando 2023 como o ano mais quente já registrado, com a temperatura global atingindo índices "alarmantes", de 1,48 grau Celsius acima dos níveis pré-industriais". O aumento sem precedentes da temperatura, assinalou o Copernicus, acompanhado "por uma série de eventos climáticos extremos, desde secas devastadoras e incêndios florestais até ondas de calor marinhas, sinaliza um apelo urgente à ação".

Sem dúvida, é preciso implementar medidas rápidas, antes que a situação chegue a um ponto em que retorno se tornará impossível. n