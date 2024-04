Uma Fortaleza para chamar de sua

Hoje pode parecer clichê tratar Fortaleza como a "loura desposada sol", mas era inédito antes de o poeta Paula Ney (1858-1897) escrever uma ode à sua (nossa) cidade: "Ao longe, em brancas praias embalada/ Pelas ondas azuis dos verdes mares,/ A Fortaleza — a loura desposada do sol dormita, à sombra dos palmares./ Loura de sol e branca de luares,/ Como uma hóstia de luz cristalizada,/ (...) É minha terra, a terra de Iracema,/ O decantado e esplêndido poema/ De alegria e beleza universais".

É claro que essa cidade romântica não existe mais, pois de um simples povoado, na época de Paula Ney, Fortaleza hoje é uma grande metrópole, com tudo o que há de bom e ruim nessas aglomerações. Porém, apesar de seus problemas, que são muitos, Fortaleza não perde os seus encantos, suportando até mesmo o descaso com a sua memória.

Na edição de ontem, este jornal trouxe uma informação preocupante: o Ministério Público do Estado recomendou à Secretaria do Turismo do Ceará o escoramento da laje do Farol do Mucuripe, inaugurado em 1871, que corre risco de desabar. A precariedade da construção não é um acaso, mas resultado de anos de abandono. Se o farol velho tombar, restará apenas nas lembranças, e eternizada na inspirada música de Ednardo, o que será apenas um consolo.

Mas assim como as gerações passadas cantaram Fortaleza, as gerações presentes fazem o mesmo, e as gerações futuras continuarão apaixonadas pela capital da Terra da Luz. Por ocasião dos 280 anos de Fortaleza, completados hoje, O POVO oferece aos seus leitores três textos de jornalistas da Casa homenageando essa bela cidade, resumidos abaixo.

Catalina Leite conta o que a impressionou ao chegar de Manaus para morar aqui: "O primeiro que notei ao chegar em Fortaleza foi o céu. Era fevereiro de 2017 e ele brilhava totalmente azul. Parecia impossível! Até então, eu era íntima apenas da imensidão celeste de Manaus (AM), decorada por nuvens gordas e largas, coloridas em tons de azul, amarelo, laranja e rosa. Lá, o céu é uma tela ilustrada; aqui, ele é mar".

Regina Ribeiro traça um perfil de Fortaleza, a partir de sua luz: "Em 1915, o Sol, mais uma vez, lança sua danação, persistindo no céu sem trégua. Após alguns invernos, foi a vez de uma menina modernista de 19 anos, moradora do bairro Pici, olhar para o Céu. Com um romance enxuto ("O Quinze"), Rachel de Queiroz pôs em cena a professora Conceição e seus desejos discrepante".

E Karyne Lane fala sobre transformações: "A Cidade forma um texto a ser lido. Nas histórias é possível acompanhar as transformações do espaço urbano: o farol erguido por escravos que orientava os navegantes, a floresta que crescia livre e se viu cercada, a ponte lançada sobre o rio, a estrada que corta a duna, a divisão dos terrenos, o que está e o que não está nos textos, nas fotografias, nos museus ou nos livros".

Cada um de seus habitantes têm uma Fortaleza: neste dia, aproveite a sua. n