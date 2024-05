É preciso evitar a ação de especuladores

A catástrofe que atinge o Rio Grande do Sul (RS) já provocou um rastro de destruição, deixou milhares de pessoas desabrigadas, e mais de uma centena de mortos. E as consequências ainda serão sentidas por muito tempo. Mas o importante agora é salvar vidas, cuja providência deve estar acima de qualquer outra urgência, e elas são muitas.

Mas também é preciso abordar questões imediatas, decorrentes da tragédia, como aprofundar outros assuntos, como a responsabilidade dos governantes, nos três níveis, em tomar providências para minimizar o problema, antes que outros desastres de grandes proporções aconteçam. Existe consenso entre os cientistas que os fenômenos climáticos extremos serão cada vez mais frequentes, não podendo as autoridades continuar alegando "surpresa" decorrente de fortes chuvas, ciclones, secas, ou do aumento excessivo da temperatura.

Um episódio que aparentemente pouco importante nesse momento de calamidade, mas que pode se agravar é o aumento do preço do arroz, como já acontece no Ceará, e de outros grãos, como embutidos e carnes. Existem, inclusive, pessoas fazendo estoque de produtos, com medo que falte nas gôndolas.

Isso acontece, apesar de a Associação Brasileira de Supermercados (Abras) ter garantido que não faltará arroz, devido ao armazenamento existente. Mas, como prevenção, o governo federal emitiu medida provisória (MP) autorizando a importação de um milhão de toneladas desse gênero alimentício para recompor estoques, pois o Rio Grande do Sul é responsável por 70% do arroz consumido no País.

O importante agora é ficar atento para evitar os oportunistas, que se aproveitam dos boatos sobre a falta de artigos de primeira necessidade para promover ataques especulativos. Em um ambiente em que existem pessoas mal intencionadas, que querem criar um caos artificial, em uma situação já desesperadora, todo cuidado é pouco.

O presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o governador gaúcho, Eduardo Leite (PSDB), vem atuando de forma adequada com relação à emergência, fazendo tudo o que é necessário para salvar vidas e minorar o sofrimento dos desabrigados, com ajuda de voluntários e de todos os estados brasileiros, contando ainda com a solidariedade internacional. O governo federal lançou um pacote de R$ 51 bilhões para socorrer trabalhadores, empresas e beneficiários do Bolsa Família no RS.

As críticas de como a situação chegou a esse ponto são pertinentes. Mas é ilícito, desumano e criminoso, no momento em que uma calamidade se abate sobre os gaúchos, um segmento minoritário aproveite a situação para lançar mentiras e informações falsas, com objetivo de obter dividendos políticos.

Por fim, porém não menos importante, é preciso lembrar que, em decorrência de fortes chuvas que atingem o Maranhão desde fevereiro, 30 municípios decretaram situação de emergência. Em todo o estado, quatro mil pessoas estão desabrigadas ou desalojadas, também precisando de socorro. n