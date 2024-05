Lugares acolhedores, mas para todos

A coisa se passa como se fosse uma "brincadeira", parte do jogo, que leva em conta muita emoção. Xingamentos homofóbicos dirigidos a juízes do futebol, aos jogadores do time contrário àquele que se torce, até música cantada em coro com ofensas graves, com forte tom homofóbico, circulam nas arquibancadas nos estádios de futebol, inclusive os cearenses.

Aliás, o ambiente esportivo, apesar da beleza das competições, parece ser propício para um tipo de extravasamento emocional que precisa de discussão séria e contenção legal. E torna-se importante lembrar que homofobia é crime "imprescritível" e "inafiançável" desde decisão do STF, em 2019, que estendeu a homofobia e a transfobia ao patamar de crimes de racismo, de acordo com a Lei 7.716/1989.

No ano passado, uma pesquisa divulgada pelo Anuário do Observatório do Coletivo de Torcidas Canarinho (LGBTQ ), em parceria com a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) mostrou um crescimento de 76% de casos de homofobia nos estádios em 2002, se comparado ao ano anterior. Na tentativa de promover mudanças numa cultura enraizada estruturalmente, incluindo, claro, o futebol, foi criado o Dia Nacional contra a LGBTFobia em 17 de maio.

Neste maio, o Ceará está comemorando a criação de um Grupo de Trabalho (GT) que reúne representantes dos times Fortaleza, Ceará, Ferroviário, além de torcedores e membros das secretarias do Esporte e da Diversidade para o enfrentamento da homofobia nos estádios cearenses. Uma boa notícia, sem dúvida. Lançado no último dia 7 de maio, o Castelão vestiu-se de luz nas cores da bandeira LGBTQIA anunciando o surgimento do GT, que tem como principal alvo transformar os estádios em lugares mais acolhedores para todos os que apreciam os esportes, seja em campo, seja nas arquibancadas.

Os participantes do GT admitem que o maior desafio de todos é o processo educativo que ronda uma nova cultura acolhedora e anti-homofóbica. Portanto, as primeiras ações estão voltadas justamente para a execução de estratégias que deixem claro que as músicas e "brincadeiras" homofóbicas nos estádios não podem mais acontecer por se tratarem de um crime passível de punição legal. Além disso, é necessário incutir nos torcedores um clima esportivo capaz de reduzir a violência do preconceito. Não é uma tarefa fácil, no entanto é necessária.

Times, torcidas, gestores públicos acertam ao decidirem enfrentar juntos um problema que é real. Não é possível brincar de homofóbico, porque homofobia é crime. n