4 anos do O POVO

Uma plataforma de jornalismo com um acervo amplo, de séries e documentários, reportagens especiais, cursos e palestras, jornal do dia e colunistas. Assim é O POVO , que chega aos quatro anos de lançamento nesta segunda, 13. A data é simbólica para marcar toda a contribuição que a plataforma tem dado para a construção de um jornalismo responsável e de qualidade. As múltiplas linguagens utilizadas, os recursos de interação nas reportagens e o grupo seleto de colunistas com análises sob abordagens variadas são alguns dos destaques no O POVO , um espaço de distribuição de conteúdo e que tem consolidado a tradição de um veículo de 96 anos, como O POVO.

Faz-se fundamental e cada vez mais oportuno investir em estratégias de jornalismo para combater o conteúdo falso amplamente distribuído pelas redes sociais e pelos aplicativos de mensagem principalmente. A desinformação é, portanto, combatida, com a apuração e a checagem responsáveis, a publicação de informações corretas e a educação. Contar boas histórias com análises críticas e dados exclusivos faz parte da missão do O POVO , um ponto relevante de transformação digital de todo o Grupo O POVO.

Mesmo recente, O POVO já é reconhecido. Logo no seu primeiro ano, conquistou o primeiro lugar na categoria "Best Paid Content Strategy" (melhor estratégia em conteúdo pago) da 6ª edição do prêmio Latam Wan-Infra Digital Media Awards, um dos mais importantes do jornalismo digital.

E como o jornalismo é dinâmico, O POVO é feito essencialmente da participação dos assinantes em pesquisas de usabilidade, crucial para o bom funcionamento e a repercussão para o sucesso da plataforma. Os e-books e os podcasts, por exemplo, foram retirados do O POVO em 2023 depois de a equipe identificar que eram recursos pouco usados pelos assinantes. No entanto, a navegação da plataforma foi ajustada a partir de recursos que facilitam a vida do leitor, como as coleções de conteúdos por tema, juntando em um só lugar reportagens, séries e filmes e colunistas.

Para este ano de 2024, algumas novidades já estão previstas. Será implantado o "play" nas matérias, que significa que as reportagens poderão ser ouvidas. Com a ferramenta, será possível ampliar a acessibilidade das reportagens, garantindo que todos, em qualquer ocasião, possam acompanhar os conteúdos.

Como se vê, o jornalismo é feito de inovações constantes e O POVO segue essa tendência. Vida longa ao O POVO , com um jornalismo cada vez mais forte e resistente! n