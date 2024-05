O Ceará 2050 e a infraestrutura do Ceará

Em reportagem na edição de ontem, "A infraestrutura do futuro do Ceará", assinada pelo jornalista Armando de Oliveira Lima, o assunto é abordado a partir do estudo Ceará 2050, iniciativa do governo do Estado. O documento dá continuidade à tradição de governos cearenses de olhar para além das necessidades do presente, fazendo planejamentos de longo prazo.

Essa movimentação começou com o governador Virgílio Távora (1919-1988), que administrou o Estado em duas ocasiões: de 1963 a 1966 e de 1979 a 1982. Em seu primeiro governo ele implementou o Plano de Metas Governamentais (Plameg), com o objetivo de promover a industrialização do Estado, com obras de infraestrutura, nas áreas de energia e transporte.

Governantes que se seguiram, de modo geral, mantiveram essa forma de organização, de modo a contemplar o planejamento de longo prazo. Isso deu ao Estado uma variedade de vantagens competitivas, fazendo o Ceará destacar-se nacionalmente na educação e em diversos segmentos econômicos.

Este jornal abordou, na edição de ontem, o planejamento e as obras de infraestrutura, como o Porto do Pecém, o projeto Malha d'Água (segurança hídrica), o novo aeroporto Pinto Martins e o Cinturão Digital (internet de alta velocidade). Segundo Maia Júnior, ex-vice-governador do Ceará, e ex-secretário de Administração, a infraestrutura é uma das políticas públicas mais bem estruturadas, constituindo-se em uma vantagem competitiva do Estado. Ele cita ainda os "hubs" aéreo (aeroporto internacional Pinto Martins), portuário (Porto do Pecém) e tecnológico: cabos de fibra óptica que ligam Fortaleza à África, Europa e às américas, sendo a cidade com mais cabos submarinos do mundo, propiciando também a instalação de data-centers na Praia do Futuro. Destaque-se ainda o hub de hidrogênio verde, a energia limpa, na qual o Ceará está investindo para se tornar um dos principais produtores do País. O empreendimento é a aposta do mundo para reduzir a queima de combustíveis fósseis, e sustar a grande emissão de gases que levam ao aquecimento global.

Lançada em outubro de 2017 (governo Camilo Santana), o projeto Ceará 2050 é coordenado pela Universidade Federal do Ceará (UFC). Em sua apresentação fica estabelecido o objetivo de "traçar estratégias para acelerar o crescimento econômico estadual nas próximas três décadas e atender, de forma mais eficiente, às expectativas da sociedade pela oferta de serviços essenciais: saúde, educação, abastecimento de água, segurança pública e geração de emprego e renda".

Por isso, como diz Maia Júnior, é preciso "abraçar" o 2050, por ser "o melhor planejamento" de que o Ceará dispõe" para se preparar para o futuro que se aproxima. n