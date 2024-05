Câmara aprova medidas prejudiciais ao meio ambiente

Chega a ser surpreendente que a Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) tenha aprovado, na quinta-feira (16/5), um pacote de medidas que atinge diretamente o meio ambiente. A deliberação suprime um quadrilátero na avenida Governador Parsifal Barroso da Macrozona de Proteção Ambiental e da Zona de Recuperação Ambiental (ZRA). Outro trecho, vizinho ao Parque Rachel de Queiroz, também foi excluído da Macrozona de Proteção Ambiental 1 e da ZRA.

A CMFor apreciou e aprovou os dois projetos de lei complementar (PLC) que tratam do assunto. O PLC 28/2022, apresentado pelo então vereador, atualmente deputado estadual, Antônio Henrique (PDT), e o PLC 70/2023, de autoria do vereador Adail Júnior (PDT). O primeiro projeto obteve 23 votos favoráveis e 11 contrários e o segundo foi aceito por 25 parlamentares e rejeitado por apenas cinco deles. Como se pode notar, as proposições passaram facilmente pelo plenário.

Em outra frente, a iniciativa privada iniciou o desmatamento de uma área próxima ao Aeroporto Pinto Martins. No local, os organizadores do carnaval fora de época, um negócio privado, pretendem construir a "Nova Cidade Fortal", evento que reúne milhares de pessoas. Mas o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), por meio de sua superintendência no Ceará, embargou a obra, pois identificou no local trechos de mata atlântica.

Seria razoável esperar que as pessoas, de modo geral, compreendessem que a tragédia do Rio Grande do Sul tem relação direta com a crise climática que atinge o planeta, provocando mortes e destruição. Essas catástrofes são consequência da ação humana, como atesta o consenso científico, que aponta uso de combustíveis fósseis, queimadas e desmatamentos, entre outros fatores, como causas do aquecimento global.

Por isso, qualquer lei, negócio ou empreendimento tem o dever de respeitar os limites do meio ambiente e, na dúvida, buscar mais informações, optando pela solução mais conservadora em termos protecionistas. Hoje, cada metro quadrado de floresta mantida em pé; cada metro cúbico de água limpa; cada quilo de gás carbônico que deixa de ser emitido, conta nessa luta para que a terra continue a ser um planeta viável para todas as formas de vida.

Agora já se tem conhecimento de que algumas medidas equivocadas por parte do governo do Rio Grande do Sul — como o afrouxamento da legislação ambiental e a negligência com a manutenção do sistema anticheia — contribuíram para um evento, que seria grave de qualquer maneira, atingisse proporções catastróficas.

Também não faltaram vozes de alerta prevendo que o desastre, mais dia, menos dia, terminaria por acontecer, se medidas preventivas não fossem tomadas. São lições que precisam ser aprendidas para não ser preciso lidar com as consequências trágicas do negacionismo. n