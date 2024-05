POR MAIS CONCURSOS PARA PROFESSORES EFETIVOS

O estado do Ceará tem 57% de docentes temporários contratados contra 41% de profissionais efetivos. Foram 10,9 mil professores temporários e 7,9 mil docentes concursados na rede no ano passado. Foi o que mostrou um estudo da ONG Todos pela Educação, divulgado recentemente que foi mote de reportagem no O POVO na semana que passou. Em dez anos, de 2013 a 2023, o Ceará registrou evolução na contratação de professores efetivos na rede pública de ensino. Nesse período de uma década, foi registrada a evolução na contratação de efetivos em 27% e a redução de 18% na contratação dos docentes temporários. Entretanto, os professores temporários ainda foram a maioria que atuou na rede pública do Estado no ano passado.

Os dados da ONG Todos pela Educação foram extraídos da base de arquivos do Ministério da Educação (MEC) e chama a atenção para os potenciais impactos que vínculos de caráter temporário podem ter na educação brasileira.

Esses resultados, mostra o levantamento, têm condição direta com a aprendizagem dos alunos, pois leva em consideração dois fatores - o modelo precário de contratação e os processos seletivos frágeis. Além disso, a contratação temporária gera rotatividade ampla dos profissionais, o que se torna um fator prejudicial ao aprendizado dos discentes, no processo de avaliação e nas relações interpessoais, visto que há, dali a pouco tempo, uma descontinuidade na relação que se estabelece entre professores, alunos, famílias e equipe gestora das instituições.

Essa discussão chega a mais estados brasileiros. Em 2023, conforme o estudo da ONG Todos pela Educação, 15 unidades federativas (UFs) tinham mais professores temporários do que efetivos. Ao longo da última década, 16 UFs aumentaram o número de professores temporários e diminuíram o quadro de concursados.

Quanto ao perfil do professor, o levantamento mostrou que quase metade (43,6%) dos professores temporários atuava há pelo menos 11 anos como professor. Esse dado indica que esse tipo de contratação tem sido utilizado não apenas para suprir uma demanda pontual, mas pelo contrário: também para compor o corpo docente fixo de algumas redes de ensino.

À coluna Jocélio Leal, no O POVO de sexta passada, o deputado federal Idilvan Alencar (PDT-CE), ex-secretário da Educação no Ceará, comentou os dados avaliando que o concurso público para docentes é condição fundamental para uma educação melhor. Há cerca de dois anos, ele apresentou o Projeto de Lei 1628/2022, pelo qual propõe a divulgação da situação dos cargos efetivos do magistério público e o preenchimento total dos cargos efetivos vagos por meio de concursos públicos. "Esse projeto visa trazer clareza e transparência para as contratações na área da educação", considerou.

O certo é que, respeitado todo o trabalho que os temporários desempenham na docência, é preciso profissionalizar melhor esse tipo de contratação ao tempo em que deve estimular uma abertura maior de vagas efetivas em nome de uma educação em que o aprendizado seja priorizado. n