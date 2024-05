Vamos proteger nossas crianças e adolescentes

É frustrante perceber que os esforços feitos nos últimos tempos por vários setores da sociedade, no poder público e em instâncias expressivas do setor privado, seguem sem refletir melhorias concretas quanto ao sério problema da violência sexual dentro da dura realidade cotidiana do cearense e da cearense, muito especialmente tendo como vítimas nossas crianças e adolescentes. Levantamento sobre os quatro primeiros meses de 2024, infelizmente, captou um aumento expressivo no número de casos confirmados ou de denúncias apresentadas em comparação com o mesmo período do ano passado no Ceará.

Uma tragédia social, que, está claro, precisa de ainda mais envolvimento de cada um de nós para ser revertida e no tempo desejado, que é o mais rápido possível. Aos números: entre janeiro e abril desse ano acumulam-se 301 denúncias e 752 casos de violações sexuais envolvendo crianças e adolescentes em nosso estado. Dados, apontados em reportagem assinada pela repórter Lara Vieira, no O POVO de ontem, extraídos do painel da Ouvidora Nacional de Direitos Humanos, do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania (MDHC), com registros feitos ao Disque 100 e ao Ligue 180.

Os números de 2023 - 416 violações do tipo no primeiro quadrimestre - já pareciam inaceitáveis e deveriam ter determinado atitudes para chegarmos ao momento atual numa linha de reversão, ao contrário da realidade com a qual nos defrontamos. Observou-se um aumento de quase 80% nos casos registrados entre um período e outro. Com um aspecto relevante a mais a considerar, como agravante: estima-se que haja uma alta subnotificação dada a característica do crime, ou seja, é possível projetar que as situações reais superem bastante aqueles que terminam levados ao conhecimento público pelas vítimas.

Nesse sentido, é importante que as pessoas sejam estimuladas cada vez mais a denunciar ocorrências que caracterizem violência sexual. Especialistas apontam que o exemplo funciona como um fator importante de estímulo para que outras vítimas, e seus parentes, se motivem a procurar ajuda. Além do aspecto, igualmente importante, de uma boa parte dos fatos registrarem-se no âmbito das próprias famílias, envolvendo conhecidos e até parentes. É um quadro complexo, deve-se reconhecer como movimento inicial.

Parece necessário considerar que há nuances mais profundas no problema, nem todas facilmente alcançáveis pelas políticas públicas, o que torna mais difícil a luta pelo ideal de zerar as estatísticas no nosso Estado e no nosso País. Porém, O POVO renova seus compromissos de se manter vigilante, noticiando, conscientizando, cobrando e oferecendo seus espaços para ações que busquem reverter um cenário que nos envergonha como sociedade. Deveria, pelo menos. n