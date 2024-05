O que muda no Irã com a morte de seu presidente?

A morte do presidente do Irã, Ebrahim Raisi, em um acidente de helicóptero, tinha vários elementos para levar a uma crise ainda mais grave do que aquela que já se abate sobre o Oriente Médio. No entanto, o regime iraniano imediatamente reconheceu que a queda da aeronave ocorreu por falha técnica.

Matthew Miller, porta-voz do governo americano, disse que o Irã pediu ajuda dos Estados Unidos para encontrar o aparelho, o que afasta qualquer teoria da conspiração. O porta-voz afirmou que os EUA prontificaram-se a atender o pedido do Irã, seu inimigo histórico, mas que a ajuda não foi enviada, por "razões logísticas", sem especificar qual teria sido o impedimento.

Internamente também tudo indica que nada mudará no Irã. O país é uma ditadura teocrática, conduzida com mão de ferro pelo "líder supremo", o aiatolá Ali Khamenei. No lugar de Raisi assumiu o vice-presidente Mohammad Mokhbe e, como estabelece a Constituição iraniana, na falta do presidente, nova eleição tem de ser marcada em um prazo de 50 dias — e será realizada em junho. No entanto, só podem participar da disputa nomes aprovados pelo Conselho de Guardiães, cuja composição é controlada pelo líder supremo.

Em outubro do ano passado protestos explodiram no Irã depois que uma jovem de 22 anos, Mahsa Amini, morreu nas mãos da "polícia da moralidade", quando foi detida por usar de forma "errada" o véu islâmico. Na sequência, manifestantes saíram às ruas — e vídeos começaram a circular nas redes sociais com mulheres queimando os lenços, que são obrigadas a usar para cobrir a cabeça. Os protestos duraram dois meses e foram reprimidos com violência pelas forças de segurança, que mataram mais de 200 pessoas, incluindo 23 crianças, segundo cálculo da organização Irã Human Rights, com sede na Noruega. Era difícil prever uma reação popular dessa magnitude devido à repressão a que são submetidas as mulheres no país dos aiatolás. Portanto, é preciso prestar atenção ao desenrolar dos acontecimentos agora pois, em situações como essa, os movimentos podem ser imprevisíveis.

Se a morte de Raisi não agrava as tensões que sacodem o Oriente Médio, o mesmo não se pode dizer do mais recente episódio na guerra de Israel contra o Hamas, que destrói a Faixa de Gaza e provoca morte contadas aos milhares entre os palestinos, atingindo mulheres e crianças.

Decisão de Karim Khan, procurador-chefe do Tribunal Penal Internacional (TPI), pedindo a prisão do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, e do líder do Hamas, Yahya Sinwar, provocou reação de vários países, alguns contra o pedido de detenção, como os Estados Unidos e Alemanha; e outros favoráveis, como Espanha e França. Caberá ao plenário do TPI decidir se mantém ou revoga a decisão do procurador, o que pode levar meses. Se o pedido causou abalo na diplomacia mundial, o que poderá acontecer se for confirmado pelo plenário do tribunal? n