Escolas ganham programa de vacinação

Em uma importante decisão, o plenário do Senado aprovou a criação do Programa Nacional de Vacinação em Escolas Públicas. A votação foi simbólica, indicando não haver oposição à medida pela grande maioria dos senadores. O objetivo é aumentar a cobertura vacinal de crianças no Brasil. Quando a lei for sancionada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, todas as escolas da rede pública, ou que recebem recursos públicos, ficam obrigadas a receber equipes de saúde para a imunização dos jovens. As unidades privadas também podem aderir ao programa, manifestando interesse ao sistema de saúde local.

Infelizmente ainda existem parlamentares que buscam dificultar o acesso à imunização, como a senadora Damares Alves (Republicanos-DF), Rogério Marinho (PL-RN), Dr. Hiran (PP-RR) e Eduardo Girão (Novo-CE). Eles criticaram o artigo 4.º do projeto, que determina às escolas a feitura de uma lista dos alunos não vacinados, notificando os pais ou responsáveis para visitarem uma unidade de saúde. Se eles não comparecerem em 30 dias, visitas domiciliares por agentes de saúde poderão ser realizadas.

Senadores oposicionistas viram no artigo uma obrigatoriedade à vacina, o que, segundo eles, deve ser uma decisão dos pais. No entanto, não constam das disposições do artigo a aplicação compulsória. A ida dos pais a uma unidade de saúde, ou a visita de agentes às residências, têm o propósito de instruí-los sobre a necessidade de imunizar os filhos. A insistência em fazer todo o possível para que crianças e adolescentes tenham acesso à imunização, que pode salvar-lhes a vida, deveria ser aplaudida e não criticada. Observa-se, portanto, que as lições da pandemia da Covid-19 — em que as vacinas tiveram importância fundamental para evitar consequências ainda mais dramáticas — não foram aprendidas por um determinado segmento da sociedade.

Ações do Ministério da Saúde conseguiram reverter a tendência de queda nas vacinas, que vinha sendo observada desde 2016. Treze dos 16 imunizantes do calendário infantil, constantes do Programa Nacional de Imunização (PNI) registraram alta no ano passado. No entanto, em 2023,segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), mais de 60% dos municípios brasileiros não atingiram a meta de cobertura de 95%, quando considerados os imunizantes requeridos durante o primeiro ano de vida.

Não são apenas os negacionistas os responsáveis pela queda no número de imunizados no Brasil, apesar da abjeta campanha contra as vacinas. O desconhecimento e, muitas vezes, o próprio sucesso das vacinas, como a contra a pólio e o sarampo, leva as pessoas a, erroneamente, interpretarem que a imunização é dispensável. Assim, o projeto aprovado no Senado é um reforço necessário para melhorar os índices de vacinação, garantindo a saúde da população jovem e adulta. n