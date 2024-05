O combate à desinformação eleitoral deve prevalecer

O Tribunal Regional Eleitoral (TRE-CE) anunciou na última semana a implantação de uma iniciativa de combate à disseminação de notícias falsas que merece ser valorizada. O Programa de Enfrentamento à Desinformação Eleitoral no Ceará (Pede-CE) tem como objetivo atuar na formação e na educação de pessoas para a identificação e o enfrentamento às notícias falsas ou fraudulentas.

O funcionamento do programa tem previsão de atuar em três eixos, segundo o TRE-CE: capacitação, fortalecimento dos órgãos internos para detecção de desinformações e desenvolvimento de sistemas que facilitem a checagem de informações por parte de juízes eleitorais.

Dentro desse primeiro eixo com caráter formativo, foi lançado na mesma ocasião o Curso Inovação Democrática e Justiça 4.0. As aulas abordam temas como inteligência artificial, a Lei de Proteção e Privacidade de Dados (LGPD), segurança de dados entre outros. A iniciativa é fruto de uma parceria entre TRE-CE e Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE) e oferece 12,6 mil vagas para o público geral com inscrições gratuitas.

Em resumo, o objetivo geral é criar maneiras para que eleitores comuns e servidores possam identificar de maneira mais célere a prática da desinformação e, assim, minimizar ou anular seus efeitos danosos ao processo eleitoral. Portanto, a iniciativa merece destaque por não ficar circunscrita às punições previstas em lei.

É de se enaltecer ainda o caráter pioneiro da ação. Ainda que em linha com as diretrizes e resoluções traçadas pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o programa é uma iniciativa local e não um programa nacional em execução no Ceará. Se exitoso, poderá ser replicado em outros estados, expandindo o combate à desinformação.

Faltando pouco mais de quatro meses para as eleições municipais, a atmosfera de disputa política já pode ser observada, mesmo antes do início da campanha propriamente dita. Os últimos pleitos foram marcados por uma disputa intensa pelo voto, sobretudo nas redes sociais. Nesse embate no meio digital, não foram poucos os episódios em que a desinformação esteve presente, contaminando o julgamento do eleitorado e o debate político de maneira muito nociva.

Para o pleito deste ano, a expectativa de reincidência dessas práticas, infelizmente, se mantém. Ao passo que novas ferramentas como a inteligência artificial podem ser úteis para a Justiça na otimização de processos e identificação de crimes eleitorais, por exemplo, também podem servir como arma para disseminação de informações fraudulentas.

A desinformação é uma das formas mais perniciosas de corrosão democrática. Iniciativas que atuem para que sua propagação seja impedida são sempre louváveis e devem prevalecer antes, durante e depois das eleições.