A mudança que a Segurança Pública pede

Parecia momento de o governador Elmano de Freitas tomar alguma atitude que indicasse incômodo real, de sua parte, com os números negativos que a segurança pública no Ceará segue a produzir. Claro que a simples substituição do secretário da área não bastará para levar à reversão de estatísticas inaceitáveis, com as quais não podemos continuar convivendo de maneira passiva. Por exemplo, os 2.970 homicídios acumulados no ano de 2023, o primeiro da atual gestão.

A situação de Samuel Elânio pareceu de sustentação difícil a partir de uma declaração infeliz dele nos últimos dias, reagindo ao fato de o mês de abril de 2024, com 320 homicídios, ter-se marcado como o mais violento no Ceará desde 2020. O titular da pasta de Segurança Pública e Defesa Social, até aquele momento, errou feio ao tratar a situação como "razoável", por mais que fizesse um grande esforço posterior para explicar sua fala, contextualizando-a melhor. Era insustentável.

O novo indicado, Roberto Sá, originalmente delegado federal como Elânio, chega com um currículo respeitável, incluindo-se experiências vivenciadas como secretário de Segurança do Rio de Janeiro e no Espírito Santo. É, aparentemente, fruto de uma opção do governador por alguém de uma linha mais operacional, considerando ainda o fato dele ter feito parte no começo de sua carreira dos quadros da Polícia Militar do Rio. Como dito inicialmente, porém, a troca de nomes representa apenas um passo no sentido de reverter um quadro que segue ruim no nosso Estado, muito mais há de ser feito para que uma mudança real aconteça.

É preciso considerar, por dever de justiça, que parte dos problemas que o governo atual enfrenta no setor deriva de uma herança de anos de erros ou omissões. Caso do avanço das facções criminosas, por exemplo, que exigiam atitudes de maior firmeza do que aquelas adotadas lá atrás, optando-se como estratégia principal por uma espécie de convivência num contexto em que o recomendado era o enfrentamento, pura e simplesmente.

O momento pede que se olhe para frente, absorvendo os erros, potencializando e fortalecendo os acertos, numa perspectiva de melhorar a segurança do cidadão cearense. Espera-se, para isso, que seja garantida toda condição de que necessite o novo gestor para adotar uma política que coloque as coisas no rumo certo e, mais importante, dentro do mais curto espaço de tempo possível.

Claro que também se deve contar com forças políticas que, independentemente do lado onde estejam, disponham-se a oferecer a contribuição que cabe a cada uma delas. Criticando ou apontando falhas, quando necessário, mas sempre na busca de alinhar as ações do Estado em torno do objetivo de reduzir as estatísticas de violência. Aliás, quanto mais o debate for mantido à distância das picuinhas e das estratégias eleitorais, considerado o cenário de disputa pelo poder nos municípios de daqui a pouco, melhor para a sociedade. n