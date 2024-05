Justiça orienta uso de câmeras corporais

O Ministério da Justiça e da Segurança Pública (MJSP) emitiu ontem portaria assinada pelo titular da Pasta, Ricardo Lewandowski, com diretrizes nacionais para o uso de câmeras corporais pelas forças policiais. Ao mesmo tempo, o ministro anunciou o lançamento do projeto Escuta Susp, para cuidar da saúde mental de policiais em todo o País.

A medida quanto ao uso de câmeras será obrigatória para as polícias federais (PF e PRF), para a Força Nacional de Segurança e Força Penal Nacional. Em relação às polícias estaduais e municipais, a portaria serve apenas como orientação, sem caráter obrigatório. No entanto, os estados que recorrem ao financiamento do Fundo Nacional de Segurança Pública ou do Fundo Nacional Penitenciário terão de cumprir o regulamento estabelecido pelo Ministério da Justiça.

Assim, o ministro manda um recado para o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), que pretende lançar mão desses recursos para comprar equipamento para a polícia paulista. No entanto, ele quer deixar a critério policial definir as ações a serem filmadas, o que é criticado por especialistas em segurança pública.

O melhor critério é o da gravação ininterrupta e automática, com o equipamento filmando por todo o período de trabalho do policial. Esse modo evita que eventuais agentes mal-intencionados escondam algumas de suas ações. É preciso lembrar que manter o equipamento ligado é uma segurança tanto para o cidadão, que sofre uma abordagem, quanto para os bons policiais, que terão como se defender de falsas acusações.

Em 2020 (governo de João Doria), alguns batalhões da Polícia Militar de São Paulo passaram a usar câmeras corporais com gravação ininterrupta. Relatório do Fórum Brasileiro de Segurança Pública mostrou que, entre 2021 e 2022, houve redução de 63,7% da letalidade policial geral. Desse total, 33,3% da redução coube a batalhões que não usaram o sistema, mas que 76,2% ocorreram nos batalhões que usaram as câmeras, mostrando a eficácia para reduzir abordagens letais por parte da polícia.

Com relação ao Susp, citado no primeiro parágrafo, trata-se do Sistema Nacional de Segurança Pública, vinculado ao Ministério da Justiça. Estabelecido por lei em 2018, o Susp prevê o compartilhamento de dados e a colaboração entre as estruturas de segurança federal, estadual e municipal. Com as novas regras esperava-se que, "os órgãos de segurança pública, as polícias civis, militares e Federal, as secretarias de Segurança e as guardas municipais" trabalhassem de forma "cooperativa, sistêmica e harmônica". Os objetivos do Susp estão inscritos no portal do governo federal. No entanto, passados seis anos, pouco foi feito quanto aos propósitos anunciados na época em que a lei foi sancionada.

Que a portaria assinada pelo ministro Lewandowski seja o primeiro passo para que as medidas estabelecidas no Susp sejam, de fato, efetivadas, pois há urgência no enfrentamento à violência, uma tarefa que exige cooperação entre a União, estados e municípios. n