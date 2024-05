Ceará destaca-se na alfabetização na idade certa

O programa do governo federal Compromisso Nacional Criança Alfabetizada tem como objetivo garantir que 80% das crianças brasileiras sejam alfabetizadas até 2030. O Ceará superou a meta sete anos antes do prazo, com 85% de seus alunos, no segundo ano do ensino fundamental, alcançando índices desejados de alfabetização em 2023. Os dados foram divulgados esta semana pelo Ministro da Educação, Camilo Santana (PT). A avaliação é realizada sob os critérios do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb).

É importante comemorar as vitórias alcançadas, mas elas devem ser vistas como estímulo para superar os muitos desafios que se apresentam. A prioridade à educação iniciou-se há mais de 20 anos, sendo sustentada pelos diversos dirigentes que governaram o Ceará no período. Eles entenderam que a continuidade de uma política, principalmente as que exigem investimentos a longo prazo, é um dos principais fatores para o seu sucesso.

Como exemplo, pode-se citar que, entre outras boas práticas na área da educação, o Ceará investiu no ensino de tempo integral. É hoje o estado brasileiro com o maior percentual de matrículas nessa modalidade no ensino básico (51%) e o terceiro no ensino médio (49%). O governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), afirmou que a modalidade "é prioridade absoluta" de seu governo, e que seu objetivo é estender a medida a todos os alunos, "da creche até o ensino médio". Pelo menos dez unidades da federação têm menos de 10% de estudantes no ensino de tempo integral.

É ainda de se lembrar que o programa federal Compromisso Nacional Criança Alfabetizada foi inspirado diretamente no Alfabetização na Idade Certa, implementado no Ceará no início do ano 2000, tornando-se referência para o País. Mas é importante destacar que os índices não podem ser vistos como uma competição entre os estados, mas uma oportunidade para verificar como o levantamento pode contribuir para identificar problemas e melhorar o alcance e a qualidade dos programas educacionais.

Se no Ceará observam-se avanços significativos na área educacional, os números colhidos pelo pelo Saeb mostram que o Brasil está longe de alcançar os objetivos preconizados pelo Compromisso Nacional Criança Alfabetizada. Considerando-se a média do País, somente 56% das crianças entre seis e sete anos de idade foram alfabetizadas na idade certa no ano passado. O segundo estado com mais crianças alfabetizadas, depois do Ceará, é o Paraná, com 73%; seguido do Espírito Santo, com 68%. Em oito estados brasileiros, menos de 50% das crianças matriculadas na rede pública sabem ler e escrever corretamente. É uma situação bastante difícil, que vai exigir recursos e trabalho persistente do governo federal e das unidades da federação para recuperar esse atraso. Em uma sociedade cada vez digitalizada, em que a inteligência artificial avança celeremente, a educação e os conhecimentos que ela descortina, são bens sem os quais será difícil transitar pelo novo mundo que já se apresenta. n