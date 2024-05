Aumenta a pressão sobre Israel

Depois de um bombardeio em Rafah, ao sul da Faixa de Gaza — em local que Israel havia declarado como área segura —, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu veio a público na tentativa de explicar o massacre. "Apesar dos nossos máximos esforços para não ferir civis inocentes, na noite passada (domingo), houve um erro trágico". O ataque era para matar dois dirigentes do Hamas, mas custou a vida de 45 civis inocentes, crianças, mulheres e homens. Para o gabinete do primeiro-ministro, apenas um "efeito colateral" da guerra.

Na sequência, líderes de vários países condenaram o ataque, pressionando por um cessar-fogo. Na França, Emmanuel Macron disse estar "indignado" com o bombardeio e pediu que fossem suspensas operações militares em Rafah. A União Europeia e a Alemanha, destacaram que a decisão da Corte Internacional de Justiça (CIJ), que mandou cessar as agressões, precisa ser respeitada. A CIJ é a mais alta instância da ONU para julgar conflitos entre os estados, cujas decisões são obrigatórias. No entanto, ela não tem força militar para tornar efetivas suas sentenças.

O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, manifestou-se de maneira dura contra o ataque aéreo israelense. "Condeno as ações de Israel, que mataram dezenas de civis inocentes, que apenas procuravam abrigo neste conflito mortal. Não há lugar seguro em Gaza. Este horror deve parar", escreveu ele em uma rede social.

Recentemente, mais três países, Irlanda, Noruega e Espanha, reconheceram oficialmente a Palestina como um Estado, somando-se a outros 143 países que mantêm essa posição. No Conselho de Segurança da ONU os Estados Unidos usam o seu poder de veto para impedir o reconhecimento oficial da Palestina.

No entanto, mesmo sob críticas que se avolumam, Netanyahu não dá sinais de que pretenda buscar solução negociada para o conflito, nem demonstra disposição para aceitar uma trégua. Cada vez mais pressionado internamente por manifestantes que exigem mais esforços para libertar os reféns judeus em poder do Hamas, e com o isolamento internacional aumentando, um enfraquecido Netanyahu precisa da guerra para manter-se no poder. O governo de Israel espera que o confronto contra o Hamas dure pelo menos até o final de 2024, conforme previsão do conselheiro nacional de segurança, Tzachi Hanegbi. Até agora o conflito resultou na morte de 35 mil palestinos, a maioria mulheres e crianças, portanto, o massacre vai continuar.

Desde o início da guerra cresce a tensão entre Brasil e Israel. Nesta semana, o presidente Lula retirou o embaixador brasileiro em Israel. O gesto é consequência de Lula ter sido considerado "persona non grata" em Israel, depois de ter declarado que o país praticava genocídio em Gaza. A decisão do Estado judeu foi considerada uma "humilhação", que está recebendo o troco agora. Dessa forma, o Brasil contribui para aumentar o isolamento internacional de Netanyahu. n