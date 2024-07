clique para exibir bio do colunista O que O POVO pensa sobre os principais assuntos da agenda pública Editorial opinião

Violência contra idosos requer ações efetivas

EM reportagem da última semana, O POVO reveleou que houve aumento de 13,57% no número de denúncias de violência contra idosos no Ceará entre janeiro e maio deste ano. Do abandono aos maus tratos, passando por agressões físicas e verbais, a violência se caracteriza por formas e gradações diversas