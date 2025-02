As muitas tarefas de Evandro

Em entrevista a jornalistas do O POVO, quando visitou o jornal na terça-feira, o prefeito Evandro Leitão (PT) abordou as propostas que pretende implementar em sua gestão. O tema mais abrangente é a atualização do Plano Diretor Participativo de Fortaleza (PDPFor), que deveria ter sido renovado em 2019, tarefa não realizada até hoje.

Ele antecipou algumas medidas que vai incluir no plano, como repor como áreas de proteção ambiental zonas excluídas dessa categoria na administração anterior — 16 no total, segundo levantamento do O POVO —, e rever regras que permitem a construção dos chamados superprédios, por meio da outorga onerosa.

Nesses dois temas Evandro acerta em suas proposições, mas pode encontrar resistência na Câmara Municipal, inclusive entre aliados. Mas ele diz que vai encaminhar as propostas que considera justas, mantendo o diálogo com os vereadores.

O prefeito manifestou-se ainda sobre outros dois assuntos urbanos em pauta: o debate sobre as barracas da Praia do Futuro e o projeto para requalificar a avenida Monsenhor Tabosa, que perdeu a sua vitalidade.

Quanto à Monsenhor Tabosa, a proposta é torná-la uma rua coberta, funcionando 24 horas por dia, interligada ao Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura. A lembrar que, no início da década de 1990, na esteira do projeto pioneiro da cidade de Curitiba (PR), aventou-se a possibilidade de reproduzir a experiência em Fortaleza. Em 1994, a Câmara Municipal aprovou projeto autorizando o então prefeito Antônio Cambraia a criar mais de uma rua desse tipo. A iniciativa nunca saiu do papel.

É preciso considerar que, nem mesmo em Curitiba e Gramado (RS) — modelo no qual se inspirou Evandro —, os locais funcionam por 24 horas. Portanto, sem estudos mais aprofundados, parece precipitado anunciar a criação de uma rua com comércio e restaurantes abertos ininterruptamente.

Em relação às barracas da Praia do Futuro, a disputa é sobre o tamanho das construções que serão permitidas no local. Enquanto a Secretaria do Patrimônio da União (SPU) quer limitar a 800 m², o prefeito defende estruturas medindo até dois mil metros quadrados. Nesse caso, a proposta da SPU é a mais razoável, considerando-se a ordenação do espaço e a prioridade que se deve dar aos banhistas.

Quanto à segurança pública, o chefe do Executivo anunciou a convocação imediata de 254 guardas municipais, aprovados em concurso. Para Evandro, o governo federal tem de liderar "um grande movimento alinhado com os governos estaduais e municipais" para enfrentar o problema. Reconhecer a necessidade do trabalho conjunto nesses três níveis tornou-se um truísmo. A grande questão é como pôr em prática a teoria.

As tarefas são muitas, e Evandro diz ter encontrado a prefeitura em situação precária. Mas isso não servirá de atenuante, caso falhe no enfrentamento aos desafios que se apresentam.