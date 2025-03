Facção quer ampliar ação criminosa no Pecém

A segurança pública é tema de intensa cobertura neste jornal devido à importância do assunto. A violência é hoje a principal preocupação dos brasileiros, segundo pesquisa da AtlasIntel/Bloomberg, divulgada no início deste mês.

Foi uma reportagem do O POVO a detectar o início das atividades das facções criminosas no Ceará, ainda no governo de Cid Gomes (PSB), quando as autoridades negavam que esse tipo de crime estava se desenvolvendo no Estado.

Desde então, nenhuma política aplicada em segurança pública foi eficaz na redução de violência ou para conter as atividades das organizações criminosas, que cada vez mais ampliam sua área de atividade criminosa.

A complexidade do assunto, e a aplicação de políticas equivocadas, foram a chance para que as facções, em desafio aberto às instituições, se espalhasse pela capital e pelo interior cearense, dominando territórios e impondo o controle criminoso na vida dos moradores, para facilitar as ações de banditismo.

Ressalve-se que nos demais estados a situação não é diferente. Normalmente, as soluções apresentadas são o aumento de efetivos (que logo se torna insuficiente), armamento das guardas municipais, ou uma política de confronto, que já se mostraram inócuos, quando se resumem a esses aspectos.

Portanto, apesar de assustadora, não chega a ser surpreendente a manchete da edição de ontem deste jornal: "Complexo do Pecém fica sem internet após ataque do Comando Vermelho". Em destaque, a reportagem chama a atenção para a ameaça que isso representa para a economia cearense, mostrando o tamanho do estrago: "Equipamentos foram destruídos e 90% dos usuários (particulares e empresas) ficaram com falhas na conexão".

Em nota oficial, a direção do Complexo Industrial e Portuário do Pecém (Cipp) admitiu "falhas pontuais" na internet de algumas empresas, sem apontar o motivo da falta de conexão.

Sob anonimato, fontes das empresas que atuam no complexo dizem temer a interferência de facções criminosas pela influência negativa nos negócios, com reflexos internacionais.

São 80 empresas que atuam sob a gestão do Cipp, como termoelétricas, siderúrgicas, produtoras de cimento, entre outras, com investimentos totais que chegam a R$ 30 bilhões, gerando mais de sete mil empregos.

Segundo apuração do O POVO, o objetivo dos criminosos é a participação no faturamento das empresas de internet. Eles estariam exigindo percentual de 50% das mensalidades pagas por usuário particulares, comércio e indústria.

As autoridades precisam agir com urgência para evitar a instalação desse circuito criminoso. Se o Comando Vermelho conseguir apertar ainda mais seus tentáculos no complexo portuário do Pecém será muito mais difícil fazê-lo retroceder.