Expectativa de Oscar para o Brasil

O Brasil acorda, neste domingo de Carnaval, ansioso pela expectativa da premiação do Oscar 2025, o prêmio mais importante do cinema mundial. A 97ª edição do Oscar se torna especial para o País, porque pode marcar uma inédita estatueta para o Brasil, com o longa-metragem "Ainda Estou Aqui", dirigido por Walter Salles. O filme recebeu três indicações: de Melhor Filme, de Melhor Filme Internacional e de Melhor Atriz, com Fernanda Torres.

A cerimônia da 97ª edição do Oscar, nesta noite, será realizada no tradicional Teatro Dolby, em Los Angeles, na Califórnia (EUA). A solenidade ocorrerá a partir das 21 horas, pelo horário de Brasília.

Esta é a primeira vez que um filme brasileiro é indicado como melhor filme no Oscar. "Ainda Estou Aqui" conta a história real de Eunice Paiva, mãe de cinco filhos e esposa do ex-deputado Rubens Paiva, preso pela ditadura militar brasileira em 1971. O filme mostra a busca de Eunice pelo marido após a prisão e o desaparecimento dele. Ela passou 40 anos na procura pela verdade do que acontecera com Rubens. É baseado no livro de Marcelo Rubens Paiva, filho do casal, lançado em 2015.

A campanha a favor do aguardado Oscar para o Brasil tem sido marcada por elogiosas atuações pela crítica especializada. Boa parte dela, inclusive internacional, já apontou o filme brasileiro como um dos favoritos ao prêmio. O longa-metragem já recebeu várias outras premiações, o que potencializa as chances para o Oscar.

A vitória no Oscar é um importante termômetro do momento cultural de um lugar e pode contribuir para refletir transformações e discussões artísticas, sociais e tecnológicas numa escala global. Ter a indicação para a premiação coloca o país e, consequentemente, sua produção cinematográfica nos holofotes mundiais. Isso já é muito.

Mas o Brasil merece mais. A obra "Ainda Estou Aqui" escancarou, mais uma vez, os debates sobre a ditadura militar e uma parte do todo sombrio de um dos tempos mais cruéis da história brasileira - um capítulo vergonhoso. Retratar um drama real vivido nos "anos de chumbo" contribui para a educação e o acesso à informação, visto que dissemina, com responsabilidade e seriedade, as atrocidades vividas naqueles tempos autoritários. A releitura do passado ajuda a entender o presente e projetar o futuro.

Além dos termos históricos, conquistar a primeira estatueta promove o reconhecimento do cinema nacional, valorizando as produções e a excelência do elenco. "Ainda Estou Aqui" tem altas chances de fazer história na maior premiação de cinema do mundo, porque, em âmbito nacional, ele já conquistou a admiração do público, o reconhecimento da mídia especializada e o respeito de todo um povo. n