As guerras de Trump

Depois de protagonizar um triste espetáculo, quando tentou humilhar publicamente o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, Donald Trump mandou suspender toda a ajuda militar dos Estados Unidos ao país europeu. Ha três anos, a Ucrânia está em guerra com a Rússia, após a invasão de seu território.

O atrito aconteceu porque Zelensky recusou-se a acatar um ultimato de Trump, que propunha um acordo de paz sem reconhecer a Rússia como país invasor e sem garantias de que Moscou não voltaria a atacar a Ucrânia.

Segundo divulgou a imprensa internacional, uma fonte da Casa Branca afirmou que o presidente americano cortou a ajuda militar para deixar claro que "está focado na paz" sendo necessário que "os parceiros também estejam comprometidos com esse objetivo".

De acordo com essa fonte, a interrupção da ajuda seria para garantir a "contribuição" de Kiev para um cessar-fogo. A medida valeria, portanto, até Zelensky demonstrar disposição para negociar a paz com a Rússia, o que significa aceitar os termos de Washington.

O fato é que a decisão de parar com a ajuda militar favorece amplamente a Rússia, que comemorou a decisão americana como "a melhor contribuição para a paz", nas palavras do porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov.

Em contraposição, Alemanha, França e Reino Unido e a maioria das nações europeias, prometeram aumentar a ajuda à Ucrânia, como forma de interromper o expansionismo de Moscou. A política da Casa Branca com relação à Ucrânia, antes alinhada com a União Europeia, mudou completamente com Trump. O entendimento comum era que uma possível vitória sobre a Ucrânia incentivaria Vladimir Putin a ampliar suas conquistas.

Em outra frente, Trump provoca abalos na economia mundial, promovendo uma nova guerra, essa comercial, ao impor tarifas exorbitantes a produtos importados. Ele confirmou ontem o aumento de tarifas de até 25% sobre produtos da China, Canadá e México.

Os países atingidos reagiram. O Canadá disse que vai impor taxa de 25% nos produtos oriundos dos Estados Unidos. A China anunciou cobrança adicional até 15% sobre mercadorias americanas. Pequim ainda informou que vai pôr 25 empresas dos Estados Unidos sob restrições de exportação e investimento. O México também prepara um pacote de retaliações.

É difícil observar uma lógica na política de Trump, a não ser que ele entenda que colherá algum resultado do abalo que está provocando na forma como o mundo se organiza desde o fim da Segunda Guerra Mundial. Se esse for o objetivo do governo americano, o problema é que Trump não tem uma proposta melhor, possivelmente não tenha nenhuma, para substituir a ordem vigente.

A disputa tarifária, por exemplo, vai provocar prejuízos também para os Estados Unidos, pois essa é uma guerra no qual todos são perdedores.