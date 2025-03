IJF precisa de mais segurança

O Instituto Dr. José Frota (IJF) é o mais importante hospital de trauma do Ceará, referência em tratamento de alta complexidade. No entanto, o IJF é obrigado a confrontar-se com uma renitente crise financeira. Além disso, funcionários e pacientes são obrigados a conviver com uma crescente onda de violência, que inclui homicídios no interior do hospital, o que assusta quem precisa frequentar o ambiente.

Destaque-se, portanto, o trabalho de seus profissionais, médicos e outros funcionários, que conseguem manter a excelência mesmo tendo de enfrentar esses graves problemas.

O caso mais recente de violência aconteceu no domingo passado, quando um rapaz de 16 anos entrou no hospital, no horário de visita, e matou um homem de 32 anos, com cinco disparos de arma de fogo. Ambos, vítima e autor do crime, tinham passagens pela polícia, segundo informações da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).

Após o acontecido, o IJF, administrado pela Prefeitura de Fortaleza, emitiu uma nota informando ter dado "início, nesta segunda-feira (3/3), às estratégias para ampliar a segurança no interior do equipamento, entre elas, o uso de detector de metais, que havia sido descontinuado".

Sem entrar no mérito de quem é a "culpa" pela situação ter chegado a esse ponto dramático, é de se perguntar porque o uso do detector de metais foi "descontinuado" pela administração do IJF.

É de se lembrar que, menos de um ano atrás, em abril de 2024, um funcionário foi baleado e decapitado dentro do hospital. Em 2021, usando um instrumento cirúrgico, um homem tentou assassinar outro paciente, deixando duas enfermeiras com ferimentos graves; em 2012, outra morte a tiros; em 2013, mais um homicídio.

Nesse período de pouco mais de dez anos contam-se quatro homicídios nas dependências do hospital, passando-se por duas administrações de Roberto Cláudio (PDT), uma de José Sarto (PDT), chegando-se agora a Evandro Leitão (PT), que assumiu em janeiro, sabendo das dificuldades pelas quais passa o IJF.

Os alertas sobre a falta de segurança nas dependências do IJF são antigos. Em 2013, o sindicato que representa os trabalhadores do município fez um ato pedindo mais segurança dentro do hospital, para preservar funcionários, pacientes e familiares que visitam o local. Em um informativo da época, além dos homicídios, o sindicato chama a atenção para casos como "explosão de bombas e briga de gangues" dentro do hospital.

Dez anos depois, o Ministério Público do Ceará interveio no assunto, reforçando "a necessidade de medidas mútuas de inteligência e de vigilância que garantam a qualidade de atendimento no IJF e reforcem a segurança para pacientes, visitantes e profissionais que atuam na unidade de saúde".

A proposta agora, além da reativação do detector de metais, é o uso de câmeras de identificação facial para controlar o trânsito de pessoas no interior da unidade. A ver se, desta vez, as providências irão além do discurso. n