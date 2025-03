Pacote vai reduzir a inflação?

Pesquisas recentes mostram queda consistente na popularidade do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O encolhimento da aceitação de seu nome atinge até mesmo segmentos, como pessoas de baixa renda, ou de regiões, como o Nordeste, que sempre apoiaram o presidente.

Existem diversas razões para a crise, mas nenhuma delas, isoladamente, parece explicar a questão.

Mais ainda porque o Brasil cresceu mais do que o esperado em 2024, com aumento de 3,4% no Produto Interno Bruto (PIB), com perspectivas positivas para este ano. Além disso, houve queda histórica no índice de desemprego.

Mesmo assim, continua a percepção de que o governo vai mal, ou que poderia fazer mais do que vem sendo feito.

Com muitos aliados apontando falhas na comunicação, por não conseguir disseminar o que eles consideram pontos positivos da administração, Lula mudou o titular da Secretaria de Comunicação, nomeando um publicitário para tocar a pasta.

Também contribuiu para a rejeição o anúncio atabalhoado de alteração em algumas regras do pix. Por esse motivo, o governo foi vítima de uma enxurrada de informações falsas sobre supostas taxas que passariam a ser cobradas pelas transferências realizadas com esse mecanismo. A revolta foi tão ampla que obrigou o Palácio do Planalto a recuar das mudanças — que nada tinham a ver com cobrança de tarifas —, o que aliviou a pressão.

Mas o que parece ter mais influência na queda de popularidade é a inflação dos alimentos, que atinge diretamente o bolso dos consumidores, principalmente os de menor renda, que gastam mais — proporcionalmente à renda — em itens de primeira necessidade.

Por isso, o governo lançou um pacote "para baratear o preço dos alimentos", como registra a reportagem publicada na edição de sexta-feira, que trata do assunto.

Uma das medidas, anunciadas pelo vice-presidente Geraldo Alckmin, também ministro do Desenvolvimento Regional, zera ou reduz alíquotas de importação de vários produtos. Os impostos federais sobre a cesta básica também serão zerados, com Alckmin apelando aos estados para eliminarem o ICMS sobre esses produtos.

Entre outras providências, o governo pretende ainda aumentar o estoque regulador de produtos básicos da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) para garantir a estabilidade dos preços.

No entendimento do Executivo, com esses procedimentos, a alta dos alimentos será freada. Mas há controvérsias quanto à eficácia dessas medidas para conter a inflação nesse segmento.

Em nota, a Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA) afirmou que as propostas são "pontuais e ineficazes para efeito imediato". Segundo o grupo, a alta dos preços é causada pelo desequilíbrio fiscal, de responsabilidade do governo.

O certo é que a expectativa de todo brasileiro é que o preço dos alimentos realmente caia, mas é o tempo que dará a resposta correta.