Nova data para a aprovação do Orçamento

A peça orçamentária deste ano reserva R$ 50 bilhões para emendas parlamentares, cuja destinação será determinada por deputados e senadores

O Orçamento da União 2025, que deveria ter sido votado até dezembro do ano passado, está com uma nova data para ir ao plenário do Congresso Nacional, dia 18 de março.

É a terceira vez em 20 anos que o Orçamento não é aprovado no prazo legal. Enquanto a peça orçamentária não for votada, o governo fica restrito a realizar somente as despesas consideradas essenciais ou obrigatórias.

O que levou a essa demora foi a recusa dos congressistas em votar o Orçamento sem que fosse resolvida a questão das emendas parlamentares, sob análise do ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF).

Flávio Dino determinou o bloqueio do recurso até que ficasse garantida a transparência e rastreabilidade na execução das emendas. Uma medida que deveria prescindir da intervenção do STF, pois se trata da obrigatoriedade de prestar contas sobre o uso do dinheiro público, submetido às injunções constitucionais.

No fim de fevereiro, o Congresso entregou ao ministro Dino um plano de trabalho comprometendo-se a identificar deputados e senadores responsáveis pelas emendas, que foi homologado pelo ministro, considerando que cumpria suas determinações. A decisão também liberou o pagamento das emendas deste ano e de anos anteriores, que estavam bloqueadas. Essas medidas foram referendadas por unanimidade pelo plenário do STF.

Para avaliar o porquê de tanto interesse por emendas, o principal motivo do atraso na aprovação do orçamento, basta dizer que para este ano está reservado o valor de R$ 50 bilhões, cuja destinação será determinada pelos congressistas. Isso tem um poderoso efeito político, que é bom para o parlamentar, mas reduz a capacidade de ação do Executivo, prejudicando áreas essenciais, que necessitam da alocação desses recursos.

Levantamento da plataforma de notícias Poder 360 mostra que cidades campeãs no recebimento de emendas tiveram 98% dos prefeitos reeleitos.

Agora, o processo precisa andar rápido, pois 25 de março é a data em que a Comissão Mista do Orçamento (CMO) é renovada. Se isso ocorrer, serão necessárias novas tratativas, pois as conversas teriam de ser reiniciadas com os novos integrantes da CMO. Apesar de remota, a possibilidade preocupa o governo.

Mesmo com a resolução do problema das emendas, o nó mais difícil de desatar, ainda será preciso muita negociação para chegar a um denominador comum quanto ao Orçamento.

Esta será a primeira grande tarefa da presidente do PT, Gleisi Hoffmann, que assume a titularidade da Secretaria das Relações Institucionais na segunda-feira, portanto encarregada das articulações com o Congresso Nacional.

Já passou da hora de aprovar o Orçamento, esperando-se que o Congresso cumpra com seu dever. n