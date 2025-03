É preciso responder com rigor ao desafio das facções

O governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), anunciou, no sábado, que havia determinado a criação de um "grupo especial" integrado pelas forças de segurança do Estado para agir contra as facções criminosas, que vêm atacando os provedores de internet.

Três dias depois (10/3/2025), este jornal publicou reportagem, assinada pelo jornalista Cláudio Ribeiro, informando que faccionados cearenses estão alugando "esconderijos" para criminosos nas comunidades do Rio de Janeiro, por valores que podem chegar a R$ 100 mil.

Aparentemente desvinculados, esse intercâmbio mostra ser cada vez maior a integração criminosa, cujas ações parecem estar sempre a um passo à frente das investigações policiais.

Segundo a informação publicada neste jornal, as autoridades policiais conheceriam o nome de pelo menos 40 criminosos locais, escondidos em comunidades do Rio de Janeiro, mas cometendo delitos "à distância".

Além de conhecer os nomes dos delinquentes, seria interessante que a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) explicasse por que esses criminosos transitam com aparente tranquilidade, conseguindo evadir-se do Estado. Onde está a falha?

Quanto ao grupo formado para confrontar os ataques aos provedores de internet, será preciso esperar um pouco para saber se a proposta terá efetividade. Por enquanto, ao que parece, as organizações criminosas resolveram dobrar a aposta, depois do ataque às redes do Complexo Industrial e Portuário do Pecém (Cipp), que pegou o governo de surpresa.

Um dia após o governador ter anunciado os procedimentos visando coibir a ação criminosa, a sede de duas empresas de internet, localizadas em Caucaia (Região Metropolitana de Fortaleza), foram depredadas pelo Comando Vermelho, segundo registrou reportagem do O POVO.

No interior do Ceará, o município de Caridade (99 km de Fortaleza) também foi atacado, com os delinquentes quebrando caixas de transmissão e arrancando fios de internet, deixando cerca de 90% da cidade sem conexão com a rede mundial de computadores. Somam-se seis cidades que já passaram por esse sufoco no Ceará.

O fato é que, como anotou o jornalista Henrique Araújo, em sua coluna na edição de ontem, os acontecimentos marcam um "ponto de inflexão" no enfrentamento do governo do Estado com as facções criminosas.

Para sustar os ataques, os faccionados querem receber 50% do valor dos serviços prestados pelas empresas de internet, cuja paralisação atinge um dos setores econômicos mais importantes do Ceará, além dos usuários particulares.

As organizações criminosas que atuam no Ceará, pelo que se observa, querem ir além do controle de amplos territórios físicos nas periferias. Elas querem se tornar "sócias" das empresas que atuam em suas áreas de mando, tendo como única tarefa a de recolher o dinheiro extorquido ao fim de cada mês.

É preciso responder de maneira rápida e vigorosa a esse desafio criminoso.