Informalidade cai no País, mas predomina no Nordeste

A informalidade vem diminuindo no País. O Brasil chegou ao recorde de vagas formais e ao menor nível de desemprego da história em 2024. É o que mostram os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) Contínua trimestral do IBGE.

A taxa de informalidade para o Brasil, referente ao último trimestre de 2024, foi de 38,6% da população ocupada. As menores são de Santa Catarina (25,6%), Distrito Federal (29,0%) e São Paulo (30,3%). E as maiores, Pará (57,6%), Maranhão (56,8%) e Piauí (54,9%).

É preciso destacar, a partir desses números, que a informalidade ainda predomina em algumas regiões. Norte e Nordeste são as mais atingidas. Em sete estados, mais da metade dos ocupados não tem carteira assinada.

Esse cenário é prejudicial por vários motivos. A ausência de direitos trabalhistas (como licença-maternidade e licença-paternidade, férias remuneradas, 13º salário, vale-transporte, por exemplo), a falta do direito à aposentadoria e a variação na renda são alguns deles. É certo que a busca por mais autonomia, flexibilidade nos horários de trabalho e possibilidade de mudança nos serviços tem atraído muita gente para o trabalho informal.

No entanto, a falta de vínculos empregatícios ou registros formais de trabalho pode levar a uma insegurança econômica que não é saudável para a população, aliada a precárias condições de trabalho, aumento do risco de acidentes, acesso restrito à assistência médica e falta de proteção legal. Tudo isso pode impactar, de forma negativa, na força de trabalho brasileira, que, um ano atrás, somava 40 milhões de trabalhadores sem carteira assinada.

Em muitos casos, a falta de oportunidades no mercado formal também leva muitas pessoas à informalidade no trabalho. Com esse aumento, cresce a vulnerabilidade que impacta não apenas diretamente na economia, mas também na saúde e na segurança do trabalho.

Mudanças econômicas estruturais são necessárias em toda a cadeia produtiva, e elas não são rápidas nem têm um efeito imediato. É preciso, porém, investir cada vez nos caminhos possíveis para a formalização.

Nos estados de Pará, Piauí, Maranhão, Ceará, Amazonas, Bahia e Paraíba, a informalidade continua acima de 50%, patamar que se mantém desde o início da atual série histórica do IBGE. Não é positivo para o mercado em geral. Pode ser, por um lado, uma vantagem para a aceleração do empreendedorismo. Demonstra, porém, que, por mais que haja espaço para o trabalho formal, a dinâmica da atividade econômica é ligada à informalidade. Atração de novos negócios que empreguem mais pessoas e qualificação são investimentos urgentes para reaquecer a economia.