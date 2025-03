Violência de gênero é crime

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (PL-GO), afirma que processará o deputado federal Gustavo Gayer (PL-GO), devido a um comentário repugnante sobre a ministra Gleisi Hoffmann, da Secretaria de Relações Institucionais (SRI), no qual ele foi citado. Além do processo, Alcolumbre disse que pedirá a cassação do deputado na Comissão de Ética da Câmara dos Deputados.

Nesta mesma semana, um ex-vereador da cidade de Russas (170 km de Fortaleza) foi condenado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) por violência política de gênero. Essa é a primeira condenação por esse tipo de crime desde que a lei 14.192 foi sancionada em 2021, alterando o Código Eleitoral. A pena imposta foi de um ano e dois meses de reclusão e pagamento de multa.

O caso começou quando o ex-parlamentar, então filiado ao PT, discutiu, via redes sociais, com uma moradora da cidade, chamando-a de "quenga de vereador". Deputadas do PT emitiram uma nota de repúdio a Martins, que foi expulso do partido. Mas ele continuou com o ataque, classificando os parlamentares de "oportunistas" e "borboletas que se transformam em lagartas".

Quanto a Gayer, depois de uma fala machista do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmando ter escolhido uma "mulher bonita" para a articulação política com o Congresso — a ministra-chefe da Secretaria de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann —, o deputado do PL conseguiu piorar a situação.

Gayer escreveu em uma rede social que Gleisi foi "oferecida" para "Hugo Motta (presidente da Câmara) e Alcolumbre como um cafetão oferece uma GP (garota de programa)", marcando Lindbergh Farias, líder do PT na Câmara e companheiro da ministra. Gayer ainda insinuou que Gleisi, Lindbergh e Alcolumbre formavam um "trisal".

A fala do presidente é indesculpável — Lula está longe de superar seu machismo —, porém comparar com os ataques misóginos, sexistas e degradantes de Gayer seria falsa equivalência.

Ainda é necessário perguntar se Alcolumbre estaria tão indignado se não houvesse citação de seu nome no destampatório de Gayer — e até onde ele está disposto a ir em sua iniciativa de processar e pedir a cassação de Gayer.

O mais comum é o corporativismo falar mais alto no Congresso. Essa não é a primeira vez que parlamentares dispensam tratamento aviltante às mulheres, afora outros comportamentos incompatíveis com a função. Esses ataques são sempre perdoados, por um motivo ou por outro, ou mesmo sem motivo algum, a não ser proteger os pares.

A manifestação de Gayer, tenebrosa e brutal, mostra de forma exemplar o que gente desse tipo pensa das mulheres que ascendem em suas profissões ou na política.

Agora é esperar que as instâncias por onde tramitarem as queixas contra o deputado federal Gustavo Gayer — na Justiça e no Parlamento — demonstrem o mesmo rigor com que o TSE julgou o caso do ex-vereador de Russas. n