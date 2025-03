A oportunidade da transição energética

Estudo da Federação das Indústrias do Ceará (Fiec), por meio de seu Observatório, mostra que o Ceará pode chegar à 10ª maior economia do Brasil (atualmente a 13ª) e ao segundo lugar do Produto Interno Bruto (PIB) no Norte e Nordeste, superando Pernambuco. De acordo com os cálculos do Observatório da Indústria, projeta-se um aporte de R$ 39 bilhões na produção de hidrogênio verde, ao longo de oito anos, gerando impactos positivos na economia cearense

Para alcançar o resultado, é necessário que os aportes para concretizar o hub de hidrogênio verde (H2V) sejam realizados. São esperados cerca de R$ 168 bilhões de investimentos até o ano de 2031. Depois que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sancionou o marco legal do hidrogênio Verde, com uma cerimônia no Porto do Pecém, em agosto do ano passado, abriu-se uma nova etapa para a produção do H2V. A legislação é importante para garantir a segurança jurídica dos investidores, possibilitando ainda a criação de mecanismos para incentivos fiscais.

É de se lembrar que o plano para investir em combustível com baixa emissão de carbono começou em 2020, iniciativa do governo do Estado, Fiec e a Universidade Federal do Ceará (UFC), que se aliaram com o objetivo de tornar o Ceará uma referência na produção do hidrogênio verde.

Ainda que a produção do H2V tenha origem em investimentos particulares, há muito trabalho que depende do governo do Estado, da Fiec (representante da iniciativa privada) e das universidades cearenses, pois todos devem se voltar para esse tema, de interesse mundial. O ano de 2025 será decisivo para o sucesso da aposta feita cinco anos atrás, e esses setores precisam continuar mobilizados.

A transição energética torna-se um assunto cada vez mais urgente e o hidrogênio verde é uma das melhores soluções em termos de energia sustentável. O H2V substitui o combustível fóssil, cuja queima é um dos maiores causadores do efeito estufa, que provoca o aquecimento global.

Mas, para se chegar ao H2V, com emissão zero de carbono, é necessário que a sua produção também seja feita de forma "limpa", sem o uso de combustíveis poluentes. E, nesse quesito, o Ceará está em vantagem, devido às suas fontes de energia renováveis, como a solar e a eólica.

Alia-se a esses recursos de produção, o entendimento, como visto acima, dos setores governamentais, privados e acadêmicos, que trabalham em conjunto, empenhados em criar condições adequadas à produção do hidrogênio verde e ao desenvolvimento do Estado.

O Ceará tem, portanto, em suas mãos, a possibilidade de firmar-se como um ator relevante na área da transição energética, ao mesmo tempo em que produz benefícios para o Estado e para todo o povo cearense. n