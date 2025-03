STF decide hoje se aceita denúncia contra Bolsonaro

No dia de hoje, a 1ª Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) começa o julgamento para decidir se aceita a denúncia da Procuradoria Geral da República (PGR) contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e mais sete pessoas. Eles foram denunciados por envolvimento em organização criminosa armada, abolição violenta do Estado Democrático de Direito e tentativa de golpe de Estado.

Além de Bolsonaro, fazem parte do grupo o deputado federal Alexandre Ramagem (PL-RJ); o almirante Almir Garnier Santos, ex-comandante da Marinha; Anderson Torres, ex-ministro da Justiça; o general da reserva Augusto Heleno, ex-chefe do Gabinete de Segurança Institucional; o tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens da Presidência da República; o general Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro da Defesa e o general da reserva Walter Braga Netto, ex-ministro da Casa Civil.

Este será o julgamento mais importante da história recente do Brasil, por incluir um ex-presidente e militares supostamente envolvidos com organização criminosa armada, tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito e tentativa de golpe de Estado.

Se a denúncia for aceita, todos eles tornam-se réus no processo e inicia-se o julgamento no STF. Se condenados, as penas, somadas, podem chegar a 40 anos de reclusão. E, pela amostra da dosimetria aplicada aos participantes dos atos de 8 de janeiro, já condenados, tudo indica que o STF será rigoroso com o grupo ora denunciado.

Também é dado com certo que o STF aceitará a denúncia da PGR, não porque exista uma "conspiração" para condenar Bolsonaro, como divulga o bolsonarismo, em uma frenética tentativa de atrapalhar o julgamento. Mas porque a Polícia Federal (PF) coletou provas materiais suficientes para, no mínimo, submeter Bolsonaro a seus aliados a julgamento.

Nessa etapa, os advogados de defesa poderão usar todas as prerrogativas de uma democracia para defender seus clientes. Um direito que seria eliminado, caso a tentativa de golpe tivesse sucesso. Mas as evidências são de tal monta que alguns advogados não negam a existência de uma trama para subverter a ordem democrática, apenas argumentam que seu cliente fez parte dela.

O certo é que existe um sentimento em todos os setores democráticos da sociedade que os participantes da tentativa de sublevação não podem ficar impunes. Permanece viva na memória de toda uma geração, as consequências terríveis quando se deixa de punir crimes de tamanha gravidade, como aconteceu com os golpistas de 1964.

Trata-se, portanto, de reafirmar os valores da liberdade e o compromisso inalienável com o Estado Democrático de Direito. Mais ainda quando é de conhecimento público que um dos filhos do ex-presidente, o deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro (PL-SP), trabalha por uma intervenção dos Estados Unidos nos assuntos internos do Brasil, como se o País fosse uma republiqueta qualquer.