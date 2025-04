Prefeitura atualiza Orçamento Participativo

O chefe do Executivo Municipal, Evandro Leitão (PT), está atualizando o modelo Orçamento Participativo (OP), implementado por Luizianne Lins (PT), no período em que ela foi prefeita de Fortaleza (2015-2027) — e que perdeu centralidade com outros gestores.

A propósito, como conta o próprio PT em sua página na internet, o Orçamento Participativo foi criado pelo partido e implementado pela primeira vez em Porto Alegre (RS), durante a administração de Olívio Dutra, em 1989. Mas, após tornar-se um símbolo do "modo petista de governar" — e ter servido de exemplo para várias cidades no mundo —, o próprio PT passou a secundarizar ou encerrar a prática em suas diversas administrações.

É de muita importância, portanto, a disposição demonstrada pelo prefeito em fortalecer os mecanismos de consulta e decisão populares, implementando, na prática, a democracia direta. Ninguém melhor do que os próprios moradores de Fortaleza para saber quais são as suas necessidades mais urgentes, de modo a incluí-las no orçamento da cidade.

Para iniciar a escuta, a Prefeitura iniciou os primeiros encontros do Ciclo de Fóruns Territoriais que ocorrerão, durante este mês de abril, em 39 locais, abrangendo todas as Regionais.

O objetivo dos encontros é complementar as iniciativas e programas que serão implementados durante a gestão — também considerados para o Plano Plurianual 2026-2029. Participaram das reuniões cerca de 1.300 pessoas, residentes de quatro Regionais.

Artur Bruno, presidente do Instituto de Pesquisa e Planejamento de Fortaleza (Ipplan), disse que o intento é construir um planejamento "efetivamente participativo". Ele diz que está reunido a população e líderes locais para apresentarem suas demandas.

Após esse processo, diz ele, haverá uma "devolutiva" para voltar ao diálogo com os moradores, informado o que poderá ser feito. Esse procedimento corrige um problema detectado no Orçamento Participativo, segundo Bruno: "A população definia suas prioridades, mas não havia retorno da gestão para a comunidade".

Devido à burocratização que normalmente acomete as administrações depois de eleitas, afastando-se do corpo a corpo com a população, é bem-vinda a proposta da Prefeitura em buscar essa aproximação democrática e produtiva. No entanto, a iniciativa não pode ser apenas uma peça propagandista, sendo necessário que faça a diferença na vida dos fortalezenses. Portanto, é preciso acompanhar de perto essa experiência antiga, mas que pode tornar-se novamente inovadora.