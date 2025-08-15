Pacote do tarifaço é lançado em clima de tensão

Sob a pressão dos Estados Unidos, que aumentam as sanções econômicas e políticas contra o Brasil, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou na quarta-feira o pacote de medidas para amenizar a crise instalada a partir do tarifaço imposto pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

Na mesma semana em que Lula anunciava as providências tomadas pelo governo brasileiro para socorrer os exportadores, Donald Trump lançou mais dois petardos contra o Brasil.

O primeiro foi o relatório do Escritório do Departamento de Estado dos EUA, afirmando ter havido retrocesso nos direitos humanos no governo Lula e atacando o Supremo Tribunal Federal (STF) por, supostamente, cercear o direito à livre expressão, especialmente do ex-presidente Jair Bolsonaro e de seus aliados.

A outra medida, também no âmbito do Departamento de Estado, foi a revogação de visto de Mozart Júlio Tabosa Sales, secretário do Ministério da Saúde do Brasil e de Alberto Kleiman, ex-funcionário do governo brasileiro, que seriam "cúmplices de um esquema de trabalho forçado", referência ao programa Mais Médicos. Rubio considerou "um golpe diplomático inconcebível" a atuação dos médicos cubanos no Brasil. Ex-funcionários da Organização Pan-Americana da Saúde (Opas), com a qual o Brasil mantinha convênio para intermediar o trabalho dos médicos cubanos, também foram atingidos.

Foi em um clima tensionado que o presidente Lula apresentou as propostas para socorrer as empresas atingidas pelo tarifaço. Em uma demonstração de unidade em torno das medidas, estiveram na solenidade de lançamento do pacote o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), e do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP). A presença de ambos demonstra que foi possível um alinhamento de propostas, o que facilitará a aprovação da medida provisória que será enviada ao Congresso.

A providência mais destacada foi a destinação de R$ 30 bilhões para apoiar empresas impactadas pela tarifa de 50%. Recurso que propiciará a abertura de linhas de crédito com condições facilitadas.

Em seu discurso, Lula reafirmou sua disposição de negociar, mas ressalvou que o debate não é econômico, mas "político e com teor ideológico". O fato é que uma solução negociada parece cada vez mais distante, pelo menos a curto prazo. Portanto, o Brasil precisa preparar-se, caso o conflito permaneça, mas sem deixar de insistir nas negociações.

O ponto positivo é que, de modo geral, mesmo com algumas ressalvas, as proposições foram bem recebidas pelo empresariado, recolhendo ainda aprovação de analistas econômicos. A aceitação do pacote é um bom sinal, pois a tramitação das propostas tende a ser mais rápida.