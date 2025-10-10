Queda da MP dificulta equilíbrio fiscal

Com a retirada de pauta da Câmara dos Deputados, a medida provisória (MP) 1303 caducou, representando uma grande derrota para o Palácio do Planalto. A MP teria de ser aprovada até quarta-feira para não perder a validade, mas o intenso trabalho da oposição conseguiu neutralizá-la, evitando que fosse votada na quarta-feira, quando perdeu a validade.

Assinada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a MP foi alternativa à elevação do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF), medida que também foi rejeitada no Congresso Nacional. A proposta seria unificar em 18% a tributação sobre todas as aplicações financeiras, a partir de 1º de janeiro de 2026, aumentando a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) de algumas instituições financeiras.

Para facilitar o entendimento, os governistas simplificaram como taxação das "bets, bilionários e bancos". A previsão original era elevar a arrecadação em R$ 46 bilhões até 2026.

Agora, aumentam as dificuldades do governo para manter o equilíbrio fiscal. Resta fazer novo bloqueio de despesas, inclusive com o corte de emendas parlamentares, o que, certamente, desagradará aos congressistas.

Para impedir a aprovação da MP, os oposicionistas utilizaram o argumento técnico de que o governo não corta despesas, preferindo apelar para a criação de novos impostos, o que seria prejudicial à economia. O líder do partido Novo, deputado Marcel Van Hattem (RS), manifestou-se contra a "irresponsabilidade fiscal" para rejeitar as propostas da MP.

Mas, segundo os governistas, trata-se de fazer justiça tributária, corrigindo distorções do sistema. De acordo com o presidente Lula, arrecadar menos limita as políticas públicas "que beneficiam milhões de brasileiros".

No entanto, um argumento que não foi utilizado, pelo menos publicamente, durante a discussão sobre a medida provisória, foi o que mais pesou na sua rejeição: as eleições presidenciais de 2026. Apesar de não oficialmente, a corrida eleitoral já começou e todos os cálculos políticos consideram essa variável.

A oposição não quis facilitar para o governo, dando-lhe uma folga na arrecadação às vésperas das eleições, convocando argumentos técnicos para camuflar a motivação política.

Não se pede que políticos deixem de fazer política ou de exercer o direito de fazer oposição. No entanto, é preciso estabelecer um limite a não ser ultrapassado, quando o interesse público deve falar mais alto, acima de interesses eleitorais ou partidários.

Além disso, um desarranjo fiscal agora vai repercutir no próximo ano e também em 2027, recaindo sobre um novo governo, ainda a ser eleito, que tanto pode ser uma continuidade da administração de Lula, quanto de partidos que hoje lhe fazem oposição.



