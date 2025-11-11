O mundo da COP30 e a tragédia do Paraná

As imagens do que aconteceu no Paraná, apontando um quadro de muita destruição deixada atrás de si pelo tornado que passou pelo estado do sul brasileiro, parece ser uma mensagem contundente da natureza àqueles que teimam em negar o que a realidade expõe aos olhos de todos nós. Passou da hora de discutirmos a temática do meio ambiente com a seriedade que ela está a exigir, até como forma de termos um futuro a construir.

Os números da tragédia falam por eles próprios e sequer definitivos são, a cada momento precisando ser atualizados o tempo todo para que se tenha a dimensão exata do que aconteceu com a passagem de tornados por território paranaense que atingiram pelo menos 12 cidades em intensidade maior. Rio Bonito do Sul, a mais afetada delas, teria registrado rajadas de ventos com até 330 km por hora.

Por enquanto, são sete mortes confirmadas, cerca de 800 pessoas feridas e, no caso de Rio Bonito do Sul, 90% de uma cidade completamente destruída, mil famílias desalojadas, metade das casas e prédios sem energia elétrica, enfim, um cenário geral que é desolador. Tornados, lembremos, são fenômenos naturais com os quais o Brasil convive em registros muito raros, parecendo natural entender que a repetição frequente de acontecimentos do tipo representam um efeito da falta de atenção que predomina em relação aos esforços de preservação do meio ambiente, sempre abaixo daquilo que a necessidade impõe.

Na verdade, segundo nos adverte o especialista Carlos Nobre, uma voz sempre ouvida quando se trata de discutir a questão ambiental, o episódio representa o "novo normal" com o qual, infelizmente, precisamos começar a nos acostumar no País. A explicação é que o aumento dos gases de efeito estufa na atmosfera acaba resultando em quantidade maior de energia disponível, especialmente devido à elevada evaporação de vapor d'água dos oceanos.

Claro que atribuir tragédias como esta no Paraná apenas ao problema do aquecimento global parecerá um certo simplismo, mas, a advertência está feita, teremos situações semelhantes acontecendo em território brasileiro com maior frequência a partir de agora. E pior, com mais intensidade a cada oportunidade em que se repetir, estimando-se que deixe atrás de si sempre um rastro de destruição, perdas e mortes.

É a natureza mandando seu recado, infelizmente com perdas humanas e materiais, aos governos e às sociedades. Caso a marcha da insensatez siga no ritmo dos dias atuais teremos um futuro marcado por muita incerteza e por um quadro de repetição frequente de tragédias das quais, até recentemente, nos entendíamos livres, como essa de Rio Bonito e municípios próximos. n