Senado aprova projeto antifacção

A tramitação do projeto de lei 5582/2025, o PL Antifacção, é um exemplo de como assuntos polêmicos podem ser tratados de maneira adequada no Congresso Nacional, sem os graves conflitos que vêm marcando ultimamente as sessões da Câmara dos Deputados. Isso não significa a inexistência de divergência entre os parlamentares, o que é próprio da democracia.

A oposição apresentou uma proposta para classificar as organizações criminosas como "grupos terroristas", o que foi deixado de lado no decorrer das discussões. O governo, por seu lado, fazia críticas ao relator, sob o argumento de que o relator teria descaracterizado o texto original, enviado pelo Executivo.

Especialistas afirmam que seria um equívoco a equiparação, pois existe uma diferença fundamental entre essas organizações: as facções têm o lucro como objetivo central, enquanto os grupos terroristas agem por motivos ideológicos. A medida era rejeitada principalmente pelos aliados do governo, a partir do entendimento de que isso poderia abrir alguma brecha para intervenção americana em assuntos internos do Brasil.

No Senado, a relatoria do projeto foi entregue a Alessandro Vieira (MDB-SE), um parlamentar conhecido por sua independência e pelo zelo com que considera as questões técnicas dos temas sob sua análise. Vieira também dispõe de longa experiência na área da segurança pública, tendo exercido o cargo de delegado-geral da Polícia Judiciária de Sergipe, antes de se tornar senador.

Foi dessa maneira, sem espetacularização, que o plenário do Senado aprovou por unanimidade, nesta quarta-feira, o projeto criando um novo marco legal para o enfrentamento ao crime organizado. O trabalho do senador conseguiu uma rara unanimidade em tempos de "polarização", mostrando ser possível chegar-se a consensos quando o debate é pautado pela civilidade.

A proposta apresentada por Vieira aumenta a pena máxima dos crimes relacionados a facções criminosas, equiparando milícias privadas a elas. As penas para integrantes das organizações criminosas poderão chegar a 120 anos de reclusão, com a progressão de regime tornando-se mais rígida. O relatório ainda prevê taxação sobre as bets para arrecadar até R$ 30 bilhões por ano para investimento em segurança pública. Os recursos serão geridos por um fundo federal, em parceria com os estados.

Como alguns pontos foram alterados no Senado, o PL Antifacção volta agora à Câmara dos Deputados, que pode acatar ou não as propostas do relator Alessandro Vieira. O importante é que o debate continue da mesma forma proveitosa que ocorreu até agora, resultando em medidas eficazes para combater o crime organizado, que se infiltra perigosamente nas instituições brasileiras.



