As vitórias e o bom momento do cinema nacional

A qualidade de uma obra cultural, na área em que ela se manifeste, não pode ser medida unicamente pelo reconhecimento que venha através de premiações em festivais, por relevantes e influentes que sejam. Exige de nós uma análise serena, portanto, a performance altamente positiva do filme brasileiro "O Agente Secreto" na edição de 2026 do Globo de Ouro, que aconteceu na madrugada dessa segunda-feira, dia 12, nos Estados Unidos.

A dupla vitória representada pela escolha da obra dirigida pelo pernambucano Kléber Mendonça como "melhor filme de língua não inglesa" e de Wágner Moura como "melhor ator de filme de drama" apenas confirma a excelência do que somos capazes de produzir e a talento indiscutível dos nossos técnicos e artistas. É algo que vai além do reconhecimento que a comunidade cinematográfica internacional tem sido capaz de nos oferecer através do seu calendário de premiações.

Ao longo da temporada, já são 56 prêmios acumulados, o que demonstra a força da produção que circula pelo mundo desde, pelo menos, o Festival de Cannes, na França, em maio, quando começou sua caminhada vitoriosa com as conquistas das estatuetas de melhor diretor para Kléber Mendonça e de melhor ator para Wágner Moura.

Grupos de localizações diversas, jurados de visões diferentes, têm sido capazes de entender mensagem e linguagem de um filme bastante brasileiro, falado todo em português, que foi rodado numa capital nordestina - Recife, no caso -, magia que apenas a arte é capaz de proporcionar. No caso, o cinema.

Parece natural, apesar disso, que reconhecimentos como este que acaba de fazer o Globo de Ouro nos encham de orgulho. O momento político do País é delicado, o que até ajuda a explicar o fato de existir uma parcela de brasileiros incomodada com o sucesso, medido em prêmios, de uma produção que também lança um olhar crítico acerca de um momento histórico no qual estávamos sob controle de um governo militar, com tudo que isso implica. Em termos de passado, de presente e, até, de futuro.

O ideal seria que superemos tudo isso para, acima das diferenças que nos dividem, aproveitarmos um momento inegavelmente positivo para gerar uma união que pudesse fortalecer o cinema nacional. Trata-se de uma indústria que gera muitos empregos, movimenta a economia, produz e distribui cultura, permite que nos discutamos como país, enfim, há um conjunto expressivo de razões para nos dispormos a colocarmos de lado, um pouco, a irritante briga ideológica de todo dia.

Seria pouco inteligente de nossa parte desperdiçar esse momento favorável e não buscar meios de fortalecer a ideia de que precisamos de uma política de Estado, que reduza a dependência de um governante de plantão para que as coisas aconteçam. E, claro, viva o cinema nacional! n