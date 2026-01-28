Nordeste é a região com mais mortes no trânsito

Pesquisa utilizando dados do Ministério da Saúde mostra que, pela primeira vez, o Nordeste superou o Sudeste como a região com mais mortes de trânsito no Brasil. A série histórica iniciou-se em 2010, com dados consolidados até 2024. O estudo é da Vital Strategies, organização internacional voltada à saúde pública, atuando no Brasil em projetos de segurança viária e para evitar mortes no trânsito.

Em números absolutos, na região Nordeste foram registradas 11.894 mortes e no Sudeste 10.995. O gráfico evidencia que, enquanto o Sudeste apresenta uma tendência de redução de acidentes fatais, ocorre o contrário no Nordeste.

A situação se mostra ainda mais grave quando se observa que a região Nordeste é menos populosa que o Sudeste e tem mais que o dobro de veículos em circulação. O Nordeste tem 20,8 mortes no trânsito por 100 mil habitantes, enquanto no Sudeste o índice é de 12,4.

Um dos motivos do aumento de acidentes de trânsito foi o acelerado crescimento da frota de motocicletas, especialmente no Nordeste. Segundo pesquisa da Associação Brasileira de Medicina do Tráfego (Abramet-RS), o Brasil tem uma frota de 28,2 milhões de motos (2024). Com 10,7 milhões, o Sudeste lidera quanto à circulação. Em segundo lugar vem o Nordeste, com uma frota de 8,4 milhões de motos.

O processo de substituição de animais por motos como meio de transporte no Nordeste contribuiu para esse cenário. Assim, principalmente em cidades interioranas, grande grande quantidade de novos condutores passou a circular em um veículo motorizado, sem o treinamento adequado. Por questões culturais ou devido ao alto custo do documento, a carteira de habilitação era vista como desnecessária. A ver se o barateamento do processo de habilitação, recentemente aprovado, terá algum efeito na redução de acidentes.

Os serviços de entrega e transporte por aplicativo também contribuíram para elevar a quantidade de motos em circulação, tornando os condutores a maioria das vítimas de acidentes de trânsito, a maioria jovens de baixa renda.

Essa situação, obrigatoriamente, deveria chamar a atenção das autoridades federais, estaduais e municipais, para debater providências que podem ser tomadas para mudar essa situação dramática.

É preciso estabelecer medidas que, a partir de levantamento de dados, possibilitem uma ação eficaz do poder público. Por exemplo, se o problema se agravou com a grande circulação de motocicletas, o que se pode fazer para reduzir esse perigo? Como educar para o trânsito?

Além disso, há medidas que poderiam ser tomadas com mais rapidez, como reduzir velocidades em vias de maior risco, melhorar as condições de tráfego, e aumentar a fiscalização.



